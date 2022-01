Potsdam

Das Corona-Virus breitet sich an Brandenburgs Schulen immer stärker aus. Die Zahl der Schulen mit einzelnen Lerngruppen in Quarantäne hat sich gegenüber der Vorwoche auf 34 fast verdreifacht. 54 Lerngruppen befinden sich insgesamt in Quarantäne an den betroffenen Schulen. In der Vorwoche waren nur 19 Gruppen in Quarantäne. Das teilte das Bildungsministerium am Freitag mit.

Auch wurden deutlich mehr Lehrkräfte positiv auf das Virus getestet, nämlich 331. Das entspricht 1,32 Prozent der Lehrerschaft im Land. In der Vorwoche waren 0,95 Prozent der Lehrkräfte positiv getestet. 485 Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne – knapp zwei Prozent aller Beschäftigten.

2,65 Prozent der Schüler in Quarantäne

3289 Schülerinnen und Schüler wurden in dieser Woche positiv auf das Corona-Virus getestet, das entspricht einem Anteil von 1,1 Prozent. Vorige Woche waren 0,73 Prozent der Schüler positiv getestet worden. Derzeit befinden sich 2,65 Prozent der Brandenburger Schüler in Quarantäne. Vorige Woche waren es noch 1,61 Prozent.

Brandenburgs Schüler müssen sich dreimal pro Woche zu Hause auf das Virus testen, sonst dürfen sie nicht zur Schule. Mitte Februar soll die Zahl der Selbsttests auf fünf pro Woche erhöht werden.

Das Bildungsministerium erfasst regelmäßig die Zahlen zum Infektionsgeschehen an Brandenburger Schulen. Im Schuljahr 2021/22 gibt es 923 Schulen, rund 25.000 Lehrkräfte sowie rund 297.700 Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.

