Potsdam

Jeder, der Kinder in der Schule hat, dürfte zustimmen: Die Schulen sollten trotz Corona nach Möglichkeit offenbleiben. Homeschooling ist schlimm für Kinder und Eltern – stürzte zuletzt manchen überforderten Schüler in Apathie und Verzweiflung. Allerdings fragt man sich, warum die Bildungsverwaltung nicht rigoros alles tut, um die Sicherheit an den Schulen zu gewährleisten. Denn nur so können diese inmitten der Pandemie geöffnet bleiben.

Eltern fordern mehr Sicherheit für die Kinder

Eltern und Lehrer fordern tägliche Testung – herausgekommen ist in der neuen Umgangsverordnung eine Testung an drei statt bisher zwei Tagen. Dass Erst- und Zweitklässler wie alle anderen Schüler auch künftig Maske im Unterricht tragen müssen, kam gegen den Widerstand von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in die Verordnung – zuvor hatte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) indirekt ihren Rücktritt in den Raum gestellt, sollte Ernst sich durchsetzen. Die Bestellung von Luftfiltern dauert eine halbe Ewigkeit.

Währenddessen hat ein Prozent der Schulkinder Corona – die Zahlen galoppieren davon. Die Beteuerung aus dem Bildungsministerium und zuletzt von Regierungs-Chef Dietmar Woidke, dass Corona Kindern in der Regel wenig anhaben kann, wirken kaum beruhigend angesichts möglicher Langzeitfolgen der Infektion.

Die ersten Schulen sind schon geschlossen. In diesen Fällen hat nicht das Bildungsministerium die Notbremse gezogen, sondern die lokalen Gesundheitsämter.

Von Ulrich Wangemann