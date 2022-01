Potsdam

Die hoch ansteckende Omikron-Variante infiziert in Brandenburg immer mehr Schüler und Lehrer – fast 25.000 Schüler sind in Quarantäne. Am Freitag meldete das Bildungsministerium insgesamt 11.897 positiv getestete Schülerinnen und Schüler. Vor einer Woche waren es noch 6969 gewesen. Allein am Stichtag der Meldung hatten sich 1355 Kinder und Jugendliche neu infiziert.

Schon vier Prozent aller Schüler Brandenburgs sind derzeit mit Corona infiziert. Wegen der hohen Zahl der Ansteckungen befinden sich derzeit 24.597 Schülerinnen und Schüler und damit gut acht Prozent aller Schulpflichtigen in Quarantäne. Brandenburg hat knapp 300.000 Schülerinnen und Schüler.

Wegen der hohen Zahlen müssen sich Schüler an ersten Schulen jetzt täglich testen. Nach den Winterferien soll es tägliche Tests an allen Schulen geben.

Drei Prozent der Lehrkräfte infiziert

Auch die Lehrkräfte sind von dieser Entwicklung betroffen. In dieser Woche wurde bei 758 Lehrerinnen und Lehrern das Corona-Virus nachgewiesen. Damit sind im Vergleich zur Vorwoche 246 Infizierte hinzugekommen. Stand Freitag wurde somit bei gut drei Prozent der Lehrer Sars-CoV-2 nachgewiesen. 1150 Lehrkräfte sind nun in Quarantäne – 357 mehr als vergangene Woche.

Auf das Unterrichtsgeschehen selbst schlägt die rasante Ausbreitung des Virus’ nicht so durch – im Gegenteil. Obwohl inzwischen viel mehr Lehrer und Schüler als in den vergangenen Wochen in Quarantäne sind, ging die Zahl der Lerngruppen, die als ganze in Quarantäne mussten, sogar zurück. Vergangene Woche waren noch 54 Lerngruppen in Quarantäne, diese Woche sind es 51.

28 Schulen hatten in dieser Woche ganze Lerngruppen in Quarantäne schicken müssen. Das waren sieben weniger als die Woche zuvor, wo noch viel weniger Schüler infiziert gewesen waren. Geschlossen wurde trotz der gewaltigen Omikronwelle in diesem Jahr noch keine der 923 Schulen.

Von Rüdiger Braun