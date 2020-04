Pendler demonstrieren gegen polnische Quarantäne-Regeln

Potsdam

Polen und Deutsche, die sich durch die rigide Quarantänepolitik der polnischen Regierung beruflich und schulisch benachteiligt fühlen, wollen am kommenden Freitag entlang der Grenze demonstrieren. Ein über soziale Medien koordiniertes Bündnis hat für die Zeit ab 19 Uhr zu Spaziergängen entlang der Grenze auf polnischer wie auf deutscher Seite eingeladen. Um sich Gehör zu verschaffen, wollen die Mitglieder auf mitgebrachten Instrumenten Beethovens Ode an die Freude intonieren - die Europahymne. Hauptforderung der Protestierer: Sie verlangen von der polnischen Regierung Passierregelungen für Berufspendler und Schüler.

Rund 10.000 Polen pendeln nach Brandenburg

Die Nöte der Grenzgänger haben sich am Dienstag noch einmal verschärft. Das polnische Innenministerium hat die Grenzkontrollen bis 12. Juni 2020 verlängert, eine Öffnung der Grenzen beziehungsweise Lockerung der Quarantänemaßnahmen sei nicht abzusehen, hieß es.

Laut Facebook-Seite haben sich seit Ostern bereits gut 1000 Protestierer angesagt. Immerhin gibt es nach Angaben der Agentur für Arbeit schätzungsweise 9000 bis 10.000 Polen, die beruflich nach Brandenburg pendeln.

Protest mit Sicherheitsabstand

Die Organisatoren müssen aufpassen, dass sie nicht gegen die Versammlungsbeschränkungen in Deutschland und Polen verstoßen. „Die Leute werden selbstverständlich den gebotenen Sicherheitsabstand einhalten und vielleicht mit ihrem Hund einen Gang machen“, sagt die Marta Szuster, die für die Grenzregion in der Uckermark zum Protest aufruft. Die Pflegeunternehmerin ist Polin, lebt aber auf deutscher Seite in der Gemeinde Mescherin ( Uckermark).

Für die 39-Jährige gehört der Grenzübertritt eigentlich zu den täglichen Gewohnheiten, über die sich keiner in der Familie mehr einen Kopf macht. Ihr Mann arbeitet im Kraftwerk im polnischen Gryfino. „Für uns hat die Grenze seit Jahren eigentlich nicht mehr existiert“, sagt Marta Szuster.

Deutschland macht Ausnahmen, Polen praktisch nicht

Dann kam Corona. Polen und Deutschland machten die Grenzen dicht, Deutschland räumte allerdings vielen Pendlern Sonderrechte ein – so fallen Auslandsreisen unter zwei Tagen Dauer nicht unter die Quarantäne-Regeln. Der Grund: Erntehelfer für die Spargelfelder, Pflegekräfte, Ärzte und Bauarbeiter aus dem Nachbarland werden dringend gebraucht in Deutschland. Das Problem auf polnischer Seite. Es gibt praktisch keine Ausnahmeregelungen. Wer aus Deutschland nach Polen einreist, muss sich in 14-tägige Quarantäne begeben. Deshalb ist der kleine Grenzverkehr in weiten Teilen zum Erliegen gekommen.

Marta Szuster (39) ruft zum Protest an der Grenze auf. Quelle: MAZ

Polen, die in Deutschland arbeiten, müssen sich bei Freunden oder in Ferienwohnungen einquartieren, denn Pendeln funktioniert nicht mehr. Ein polnischer Apotheker aus der Gegend habe seine Familie seit drei Wochen nicht mehr gesehen, berichtet Szuster. Dutzende polnische Ärzte und Pfleger des Krankenhauses in Schwedt müssten ebenfalls in Deutschland bleiben, weil sie sich ansonsten zuhause in Polen zwei Wochen in Isolation begeben müssten, sagt Szuster. Einem Freund, der in Brandenburg wohnt und in einem polnischen Baumarkt arbeite, sei gekündigt worden, weil er wegen der polnischen Quarantäneregelung nicht zur Arbeit kommen konnte.

Viele Polen haben ihren ganzen Urlaub aufgebraucht

Etliche Polen hätten sich bislang beholfen, indem sie Urlaub genommen hätten, sagt Szuster. Der aber sei nun meist aufgebraucht. Deshalb kämen viele in Deutschland Beschäftigte jetzt in die Bredouille.

Die Brandenburger Landesregierung zahlt mittlerweile hiesigen Unternehmen eine Art Hotelzimmer-Zuschuss für polnische Arbeitskräfte, damit die in Brandenburg bleiben können. 65 Euro gibt es pro Tag, 20 Euro zusätzlich für jedes weitere Familienmitglied. „Bleiben Sie bei uns, bitte setzen Sie Ihre Arbeit fort!“ appellierte Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) Ende März bereits an die polnischen Arbeitskräfte.

Adressat der Proteste ist Warschau

Der jetzt ausgerufene Protest richte sich „zu hundert Prozent an Warschau“, sagt Organisatorin Szuster. „Die Regierung dort weiß überhaupt nicht, wie wir hier leben, und dass die Grenzregion eine Einheit bildet“, sagt Szuster. Ihr Vater zum Beispiel, ein Rentner, sei aus Hamburg vor ein paar Jahren in einen Vorort von Stettin gezogen. Für Arztbesuche fahre er normalerweise nach Deutschland.

Gerade habe ihr Vater einen seit Monaten verabredeten Facharzt-Termin absagen müssen, um nicht – zurück in Polen – in Quarantäne zu müssen. Dabei sei ein Herzschrittmacher-Check eine wichtige Angelegenheit, sagt Szuster. Nicht einmal wichtige Medikamente könne sie ihrem Vater an der Grenze übergeben.

Trennung von den Familien

Eine Unterschriftensammlung haben Szuster und ihre Mitstreiter gestartet. Die Liste soll später an die Warschauer Regierung gehen. Die überzeugte Europäerin legt Wert darauf, dass die Kontaktverbote, wie sie etwa in Deutschland in Kraft seien, ihren Sinn hätten. „Ich kaufe alle zwei Wochen ein und habe meinen Vater seit fünf Wochen nicht gesehen, sagt die Unternehmerin. „Ich kann ihm aber nicht einmal Essen vor die Tür stellen.“ Die Verfügung sei in der Grenzregion auch schon deshalb widersinnig, weil auf polnischer Seite die Infiziertenzahlen höher seien als auf deutscher.

Eine weitere von den polnischen Quarantäne-Regelungen betroffene Gruppe sind polnische Schüler, die in Deutschland lernen, sowie polnische Lehrer, die in Brandenburg unterrichten. Auch für deren Freizügigkeit wollen sich die Protestierer einsetzen.

Von Ulrich Wangemann