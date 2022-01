Corona bei der Polizei? Zeit für besondere Fürsorge

Potsdam

In der Pandemie merken viele Bürger, was sie eigentlich an ihrem Staat haben. Klar, es klappt nicht alles, aber im Grunde sind die staatlichen Institutionen wichtige Stabilisatoren in dem Kuddelmuddel. Staatsbedienstete überweisen Corona-Hilfen, Soldaten helfen in Impfzentren aus, die Gesundheitsämter stemmen sich gegen die immer neuen Infektionswellen, Lehrkräfte halten die Schulen offen und Polizisten schützen Demonstrationen und damit ein zentrales Grundrecht.

Polizisten halten den Kopf hin – auch in Virenwolken

Diesem Personal gegenüber hat die öffentliche Hand eine besondere Pflicht zur Fürsorge – oder wie der Alte Fritz gesagt haben soll: Der Rock des Beamten ist eng, aber warm. (So eng ist er übrigens gar nicht mehr). Die besondere Aufmerksamkeit des Dienstherren muss insbesondere jenen Beamten gelten, die ihren Kopf hinhalten. Stößt ihnen etwas zu im Dienst, müssen sie wissen: Sie fallen in ein Sicherheitsnetz. Deshalb ist es sehr begrüßenswert, wenn die Landesregierung den Polizisten in Aussicht stellt, Corona-Infektionen unbürokratisch als Dienstunfall anzuerkennen.

Lehrer arbeiten im Virenbasar

Polizisten werden angebrüllt, bespuckt, sie nehmen Randalierer fest – alles körpernahe Handlungen. Für Lehrer gilt das in ähnlicher Form: Sie müssen vor 30 Schülern (viele davon ungeimpft) pro Klasse unterrichten, oft in mehreren Klassen am Tag. In diesem Viren-Basar ist ihr Ansteckungsrisiko erheblich. Auch sie haben den bestmöglichen Schutz verdient.

Von Ulrich Wangemann