Die Zahlen überraschen und laufen den Erwartungen zuwider. Im ersten Halbjahr 2020 wurden in Brandenburg deutlich weniger Wohnungen genehmigt als in Berlin.

Demnach genehmigten die Berliner Behörden von Januar bis Juni den Bau von rund 12.800 Wohnungen. Das ist etwa ein Achtel mehr als im gleichen Zeitraum 2019 und so viel wie noch nie in einem ersten Halbjahr seit den 90er Jahren. In Brandenburg wurden wiederum gut 6100 neue Wohnungen genehmigt, ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor.

Kein Mietendeckel-Effekt

Wegen des Mietendeckels in Berlin hatten Immobilien- und Bauexperten eine weitere Verlagerung der Investitionen von der Hauptstadt auf das Berliner Umland erwartet. Bauplätze in Berlin sind rar, und wegen der Begrenzung der Mietentwicklungen hatte die Wirtschaft davor gewarnt, dass das Baugeschehen dort stark nachlassen würde.

Dass die Nachfrage nach Wohnraum in Brandenburg nachgelassen hat, lässt sich aus den Zahlen des Statistikamts nicht herauslesen. Das Amt teilte auf Nachfrage mit, dass den Statistikern nur die erfolgten Genehmigungen gemeldet werden, nicht aber, wie viele Anträge dahinter stehen.

Baubehörden trotz Corona im Einsatz

Laut Infrastrukturministerium seien die Baubehörden auch während des Corona-Lockdowns arbeitsfähig gewesen. Im vergangenen Jahr seien viele Anträge für größere Wohungsbauprojekte im Block gestellt worden, die jetzt erst realisiert würden. Es könne also sein, dass es deswegen zu Auf- und Abbewegungen bei den Genehmigungen komme, hieß es.

Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau, zeigte sich gegenüber der MAZ optimistisch, dass das Baugeschehen trotz Corona nicht zum Erliegen kommt. „Die Signale, die wir von den Wohnungsbaugesellschaften bekommen, sind zwar aufgrund der Unsicherheiten durch die Corona-Krise verhaltener, die Unternehmen des Bauhauptgewerbes sehen aber genügend Signale für eine gute wirtschaftliche Entwicklung Brandenburgs in der näheren Zukunft“, sagte sie.

Tesla und BER als Bautreiber

Die Ansiedlung von Tesla, die Entwicklung rund um den Flughafen BER und die Perspektiven in der Lausitz mit der geplanten Investition von BASF in Schwarzheide würden wichtige Impulse für den Wohnungsbau geben, sagte sie.

Besonders stark war der Trend jeweils bei Mehrfamilienhäusern. Hier schnellte die Zahl der genehmigten Wohnungen in Berlin um 19 Prozent nach oben, in Brandenburg sackte sie um nahezu ein Drittel ab. Insgesamt gingen die Genehmigungszahlen außer in Märkisch-Oderland in allen an Berlin grenzenden Landkreisen und in Potsdam zurück. Zuwachs gab es in mehreren berlinfernen Kreisen und Städten.

Eine Initiative in Berlin hat Zehntausende Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt, um Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu enteignen. Investoren scheint das nicht abzuschrecken: Rund drei Milliarden Euro wollen die Bauherren gemäß ihrer Anträge in Berlin investieren. Sie haben drei Jahre Zeit für den Baubeginn. Seit Februar gilt zudem ein Mietenstopp in der Stadt. Davon sind Neubauten jedoch ausgenommen.

