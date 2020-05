Aufbau der 1200 WLAN-Hotspots in Brandenburg verzögert sich

Potsdam

Zugang zu freiem Internet an 1200 Orten in Brandenburg: Dieses Ziel wird weiter auf sich warten lassen. Der vor einem Jahr gestartete Aufbau von WLAN-Hotspots hinkt im Zeitplan deutlich hinterher. Ende April waren erst 531 der freien Internetzugänge installiert. Es fehlen also noch 669 Hotspots. Doch diese Zahl werde sich nicht wie vorgesehen bis Mitte 2020 realisieren lassen, räumte das Wirtschaftsministerium nun auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion hin ein. Auch ob die Marke von 1200 Hotspots überhaupt erreicht wird, ist fraglich.

Eine größere Anzahl vorgesehener Standorte konnte wegen „unzulänglicher technischer Rahmenbedingungen“ nicht realisiert werden, teilte das Ministerium mit, ohne ins Detail zu gehen. Außerdem würde die Corona-Pandemie die Inbetriebnahme beeinträchtigen. Wegen der Corona-Beschränkungen könnten derzeit kaum weitere Hotspots montiert werden.

Fünf Millionen Euro für Vodafone

Es ist das zweite Mal, dass sich das Digitalisierungs-Projekt verzögert. Ursprünglich wollte die Landesregierung 1500 freie Internetzugänge installieren lassen – und zwar bis Sommer 2019. Während des Ausschreibungsverfahrens hatte sich aber gezeigt, dass die Zielmarke von 1500 Hotspots zu hoch gegriffen war. Es hatte sich kein Unternehmen gefunden, das den Auftrag in dem vorgesehenen knappen Zeitraum abwickeln konnte.

Erst vor einem Jahr begann nach der europaweiten Ausschreibung dann der Ausbau des freien Internets, bevorzugt an touristischen Orten. Der Zuschlag ging an Vodafone, das die Router bereitstellen und bis 2024 auch warten soll.

Werden die Router 2024 wieder abgebaut?

Fünf Millionen Euro erhält das Unternehmen dafür. An diesem Finanzrahmen habe sich nichts geändert, teilte das Ministerium mit. Was aber geschieht, wenn der Wartungsvertrag ausläuft? Darüber hat man sich noch keine Gedanken gemacht. „Seitens der Landesregierung bestehen aktuell keine Planungen über die fünfjährige Nutzung der einzelnen Hotspots hinaus“, teilte das Ministerium mit. Laut Vertrag muss Vodafone die WLAN-Geräte sogar wieder deinstallieren.

Einzelne Kommunen hätten bereits Interesse bekundet, dass sie den Dienst für ihre Bürger und Besucher gerne weiter anbieten möchten. Das müssten sie dann im Einzelfall mit Vodafone klären, heißt es.

