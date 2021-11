Potsdam

Nach dem verheerenden Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim am Werbellinsee (Barnim) herrscht Verwirrung über die Zahl der bisherigen Todesopfer. Der zuständige Landkreis Barnim hatte am Montagnachmittag von elf Todesopfern gesprochen. Am Abend hatte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) dann von der traurigen Nachricht gesprochen, dass sich die Zahl der Todesfälle auf nunmehr 14 erhöht habe.

Der Landkreis widersprach dieser Darstellung am Dienstag auf Nachfrage. „Der aktuelle Stand ist unverändert. Es sind elf Todesfälle zu beklagen“, sagte Kreissprecher Robert Bachmann der MAZ. Wie es zu dem Missverständnis kommen konnte, könne er nicht sagen. „Fakt ist: Wir sind näher dran“, sagte er.

Verstorbene waren meist über 80 Jahre alt

Die Bewohner und Pflegekräfte wurden erneut getestet. Bis die Ergebnisse der PCR-Tests vorliegt, wird es aber vermutlich Mittwoch oder Donnerstag. 15 Mitarbeiter und 44 weitere Bewohner hatten sich mit Covid-19 infiziert.

Die meisten der Gestorbenen seien über 80 Jahre alt gewesen, alle hätten Vorerkrankungen gehabt. Die Impfquote der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einrichtung liege bei etwa 50 Prozent.

Von Torsten Gellner