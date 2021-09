Potsdam

Tillmann Schumacher ist Oberarzt der Infektiologie am Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam. Er spricht über sinnvolle Inzidenzwerte während der vierten Welle.

Herr Dr. Schumacher, die Landesregierung hat jetzt in ihrer neuen Corona-Verordnung die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz als sogenannten Leitindikator zur Beurteilung der pandemischen Lage eingeführt. Können Sie bitte erklären, was da gezählt wird?

Tillmann Schumacher: Für die Hospitalisierungsinzidenz wird die Zahl der Krankenhausneuaufnahmen wegen einer Covid-19-Infektion in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gezählt.

Für Krankenhäuser kein Mehraufwand

Sie müssen für die Statistik also nur Ihre Neuaufnahmen zählen?

Schon seit Sommer 2021 sind die Krankenhäuser dazu verpflichtet, den jeweiligen Gesundheitsämtern die stationären Aufnahmen von Covid-19-Patienten zu melden. Daran hat sich nichts geändert. Anhand dieser Meldungen zählen die Gesundheitsämter. Heißt: für die Krankenhäuser selbst bedeutet diese Hospitalisierungsinzidenz verwaltungstechnisch eigentlich keinen Mehraufwand. Die Meldungen, die wir sowieso ans Gesundheitsamt abgeben und die von dort aus weiter ans Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) gegeben werden, werden jetzt halt anders aufbereitet.

Ist die Hospitalisierungsinzidenz ein sinnvoller Indikator für eventuelle Maßnahmen in der Pandemie?

Es ist sicher sinnvoll, darüber nachzudenken, die reine Inzidenz, also die Fallzahlen nachgewiesener Ansteckungen, abzulösen durch einen Wert, der näher dran ist an dem eigentlichen Problem, nämlich der Frage: Wie ausgelastet oder überlastet ist das Gesundheitssystem? Das meint natürlich die Auslastung der Krankenhausbetten und insbesondere die Auslastung der Intensivstationen.

Am Donnerstag ist die Situation ruhig

Das klingt sehr nach Zustimmung. Oder haben Sie doch Bedenken wegen der Hospitalisierungsinzidenz?

Nein, die Zustimmung ist von meiner Seite absolut da, weil ich denke, dass wir nicht nur die Infektionen und die leichteren Erkrankungen zählen müssen, sondern wir müssen vor allem wissen, wie stark unsere stationäre Versorgung von Corona in Anspruch genommen ist. Deshalb finde ich es richtig, dass in der neuen Verordnung versucht wird, das genauer abzubilden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und? Wie stark ist das Bergmann-Klinikum derzeit in Anspruch genommen?

Nun, an diesem Donnerstag haben wir vier Covid-19-Patienten auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation. Damit haben wir aber immer noch eine sehr ruhige Situation. Das pandemische Geschehen spielt sich im Moment eher noch im Westen Deutschlands ab.

„Über die Zeit gleichen sich die Unterschiede aus“

Wie ist so eine scharfe Ost-West-Grenze zu erklären?

Wir haben schon seit Beginn der Pandemie gesehen, dass es regional große Unterschiede gab. Über die Zeit gleichen sich diese Unterschiede aber aus.

Wir befinden uns ja schon in der vierten Welle, aber derzeit sinkt die Zahl der Neuansteckungen. Kommt es vielleicht gar nicht so schlimm?

Die vierte Welle hat ja überraschend früh begonnen. Dazu hat sicher auch die neue Delta-Variante beigetragen. Natürlich hat das immer noch sommerliche Wetter und die Art unserer Aktivitäten in dieser Jahreszeit einen Einfluss darauf, wie viele Übertragungen wir haben. Deshalb wundert es mich nicht, dass wir im Moment eine Seitwärtsbewegung bei der Inzidenz sehen. Aber es wird noch weiter ansteigen, da bin ich leider sicher.

Über 90 Prozent der Patienten auf Station sind ungeimpft

Wird dieser Anstieg auf eine Pandemie der Ungeimpften hinauslaufen?

Ja, das sehen wir ja jetzt schon. Wenn man sich die Zahlen in ganz Deutschland ansieht, dann sind weit über 90 Prozent der Patienten im Krankenhaus und in den Intensivstationen ungeimpft. Das ist auch genau das, was wir hier bei uns in der Klinik sehen.

Sollte man angesichts dieser Entwicklung die reine Ansteckungsinzidenz weiterhin als eine Art Frühwarnsystem aufrecht erhalten?

Ja, so ein Frühwarnsystem wäre wichtig. Die Aufnahme ins Krankenhaus tritt ja erst ein, wenn ich schon schwer krank bin. Das passiert in der Regel erst sieben bis sogar zwölf Tage nach Erkrankungsbeginn. Mit der Einlieferung ins Krankenhaus ist pandemisch gesehen also schon sehr viel Zeit vergangen, die der Politik nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn ich zu spät den ersten Messwert erheben würde, indem ich zum Beispiel nur auf die Hospitalisierung schaue, bliebe mir kaum noch eine Reaktionszeit. Um diese Reaktionszeit zu erhalten, halte ich es für sinnvoll, immer auch einen Blick auf die reine Inzidenz, also die Ansteckung selbst zu werfen.

Test dienten als Frühwarnsystem für Infektionsgeschehen

Ist es da so eine gute Idee, kostenlose Tests abzuschaffen?

Das ist natürlich auch eine politische Entscheidung, die sicher auch den Druck auf Ungeimpfte erheben soll, sich doch impfen zu lassen. Andererseits war die Idee der Testzentren natürlich auch, ein Frühwarnsystem für das Infektionsgeschehen zu haben. Umgekehrt gibt es natürlich das Argument, dass die leichte Verfügbarkeit von Schnelltests und fehlende Einschränkungen für Ungeimpfte dazu führen, dass viele sich tatsächlich nicht impfen lassen. Und es ist nun eben eine politische Entscheidung, auf diesem Weg den Druck zu erhöhen.

Was würden Sie als Arzt den Zweifelnden sagen, dass Impfen doch die bessere Alternative ist, selbst wenn man Angst vor den neuen mRNA-Impfstoffen hat?

Impfen hat als vorbeugende Maßnahme in der gesamten Medizingeschichte so viele Menschenleben gerettet wie keine andere medizinische Intervention überhaupt. Es gibt wirklich sehr gute Daten zu allen durch Impfung vermeidbaren Erkrankungen, dass es eine enorm effektive Methode ist. Solche Daten haben wir jetzt vor allem auch zu Corona. mRNA ist zwar ein sehr neues Verfahren und als Impfung jetzt erstmals angewandt worden, aber wir haben jetzt schon insgesamt über 5,5 Milliarden Dosen verimpft – darunter auch viele mRNA-Impfstoffe – und wir sehen keine besonderen Probleme durch diesen Impfstoff.

Von Rüdiger Braun