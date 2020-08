Potsdam

In Brandenburg wurden zuletzt 16 Menschen innerhalb von 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet. Das geht aus Daten des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit hervor. Demnach sind seit Beginn der Pandemie 3752 Fälle bestätigt.

Die meisten neuen Infektionen gibt es in Frankfurt (Oder) mit neun positiven Tests. Weitere Fälle sind zudem in Oberspreewald-Lausitz (2) sowie Barnim, Cottbus, Dahme-Spreewald, Potsdam und Teltow-Fläming (je 1) bekannt geworden.

Reiserückkehrer in Cottbus infiziert

Bei der Neuinfektion in Cottbus handelt es sich laut Stadtverwaltung um einen Reiserückkehrer, der sich offenbar im Urlaub infiziert hat. Der Mann war bei seiner Ankunft an einem Berliner Flughafen am vergangenen Freitag positiv auf das Virus getestet worden. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Bislang zeige der Mann keine Symptome, hieß es. Damit sind nach Angaben der Stadt 45 bestätigte Fälle in Cottbus gemeldet.

Eine vierköpfige Familie aus Cottbus, die auf Mallorca im Urlaub war und sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hatte, hatte vor rund zehn Tagen eine über 14-tägige Quarantäne beendet. Ein dritter Test war negativ ausgefallen. Alle Kontaktpersonen der Familie in Cottbus waren nach Angaben der Stadt ermittelt worden. Das Gesundheitsamt hat demnach acht Menschen aus dem Umfeld der Urlauber gefunden. Alle wurden negativ auf das Virus getestet, auch sie gingen vorsorglich in häusliche Quarantäne.

Aktuell werden zwei Personen wegen Covid-19 stationär behandelt, davon wird ein Patient intensivmedizinisch beatmet. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen circa 3410 Menschen als genesen. Weitere Todesfälle – 173 Märker sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben – gab es zuletzt nicht. Die Zahl der aktiv Erkrankten liegt bei circa 170.

66 neue Fälle in Berlin bestätigt

Die Zahl der erfassten Corona-Infektionen in Berlin ist um 66 gestiegen. Damit wurden seit dem Frühjahr 10.318 bestätigte Fälle erfasst, teilte die Gesundheitsverwaltung am Montag mit. 9322 Menschen gelten demnach als genesen, so dass von knapp 1000 Menschen eine akute Infektion bekannt ist. Sie sind zu Hause isoliert. Im Krankenhaus behandelt werden 35 Menschen, 14 von ihnen auf einer Intensivstation. Die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Menschen liegt weiterhin bei 224.

Die Corona-Ampel steht bei allen drei Indikatoren weiter auf Grün. Nach dem Ampelsystem müssten Maßnahmen erörtert und vorbereitet werden, wenn zwei der drei Indikatoren gelb sind. Stehen zwei von drei Indikatoren auf Rot, sind Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen umzusetzen.

Betrachtet werden die Entwicklung der Reproduktionszahl (aktuell 1,30), die Fallzahlen pro Woche je 100 000 Einwohner (14,2) und die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Fällen (1,1 Prozent). Besonders die wöchentliche Fallzahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner stieg in den vergangenen Wochen: von 3,5 auf jetzt 14,2. Das habe mit den vielen Tests von Rückkehrern aus dem Urlaub zu tun, hieß es.

