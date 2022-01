Potsdam

Die aktuellen Corona-Regeln, die vom Brandenburger Kabinett beschlossen wurden, gelten auch im Januar 2022. Allerdings sollen die Regeln insbesondere für Restaurants, Kneipen und Cafés weiter verschärft werden. Was für gastronomische Einrichtungen gilt, lesen Sie hier:

Restaurantbesuch nur noch für Geimpfte und Genesene

In Restaurants oder vergleichbaren Einrichtungen gilt die 2G-Regel. Das bedeutet, dass der Zutritt zu gastronomischen Einrichtungen (unter anderem Gaststätten, Kneipen, Bars) nur noch für Genesene und Geimpfte möglich ist. In der Gastronomie müssen die Besucherinnen und Besucher in Brandenburg zusätzlich zu 2G in Innenräumen Maske tragen – jedenfalls, wenn sie nicht an ihrem Platz sitzen.

2G plus in Brandenburg ab 17. Januar – mit Bedingungen

Die Corona-Regeln in der Gastronomie werden sich allerdings bald schon weiter verschärfen. Ab 17. Januar gilt die 2G-plus-Regel, allerdings nur, wenn die Hospitalisierungsinzidenz in Brandenburg über 6 liegt und mehr als 10 Prozent der verfügbaren Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind.

Tritt dieser Fall ein, bedeutet das, wie bislang schon, ausschließlich Zutritt für Genesene und Geimpfte. Diese müssen jedoch zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen oder bereits nachweislich eine Booster-Impfung bekommen haben. Kinder bis 14 Jahren sind von der Regel ausgenommen.

Diese Ausnahmen von der 2G-Regel in der Gastronomie gelten

Diese Regelung gilt grundsätzlich für alle Menschen über 14 Jahren.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausnahmen bei der 2G-Regelung gibt es für Jugendliche unter 18 Jahren und für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Letztere müssen das mit einem entsprechenden Attest belegen. Mit einem negativen Testnachweis dürfen auch sie gastronomische Einrichtungen besuchen – die ungeimpften Erwachsenen müssen dann aber zusätzlich eine FFP2-Maske tragen.

In diesen gastronomischen Einrichtungen gilt 2G nicht

Die 2G-Regel gilt darüber hinaus nicht für Imbissbuden, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten und keine Abstell- oder Sitzgelegenheiten zur Verfügung stellen. Ebenso von der Regel befreit sind Mensen und Caféterien an Hochschulen und Fortbildungseinrichtungen, Kantinen für Betriebsangehörige sowie Polizei- und Zollbeschäftigte, Autobahnraststätten und Autohöfe.

Von MAZonline