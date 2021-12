Potsdam

In Brandenburg sind binnen 24 Stunden 1815 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, es gab 4 weitere Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel am Donnerstag zum ersten Mal seit Wochen wieder unter 600. Auch am Sonntag liegt die Inzidenz unter dieser Marke, steigt jedoch im Vergleich zum Vortag.

Sieben-Tage-Inzidenz: 581,7 (Vortag: 566,1)

Hospitalisierungsrate: 6,3 (Vortag: 6,0)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 224.296

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 4461

Aktuell infiziert: ≈ 57.200 (Vortag: ≈ 52.200)

Genesen: ≈ 167.100 (Vortag: 165.900)

R-Wert: 0,89

Stadt/Landkreis mit der höchsten Inzidenz in Brandenburg: Cottbus (1245,3), Oder-Spree (846.7) und Spree-Neiße (839,7)

Niedrigste Inzidenz in Brandenburg: Potsdam (320,1)

Covid-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern

Derzeit werden 875 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt, 191 liegen auf der Intensivstation. 155 Intensivpatienten müssen beatmet werden. Das ergibt für Brandenburg eine Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 6,04. Mehr als jedes vierte Intensivbett (27,2 Prozent) ist mit einem Covid-Patienten belegt (Stand: 18. Dezember ).

Impfquote in Brandenburg

Impfquote einmal geimpft: 66,5 Prozent

Impfquote vollständig geimpft: 63,5 Prozent

Impfquote Booster-Impfung: 24,8 Prozent

Impfungen in Brandenburg insgesamt: 3.807.208

Impfungen bundesweit insgesamt: 139,7 Millionen (Stand: 16. Dezember)

Corona-Zahlen für Berlin

In Berlin wurden binnen 24 Stunden 2261 Corona-Neuinfektionen gemeldet, es gab elf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19. (Stand: 18. Dezember)

Sieben-Tage-Inzidenz: 314,0 (Vortag: 296,7)

Hospitalisierungsrate: 5,3 (Vortag: 5,7 )

Gesamtzahl aller Infizierten in Berlin: 309.026

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 3955

Corona-Zahlen bundesweit

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist am Samstag erneut gesunken.

Sieben-Tage-Inzidenz: 321,8 (Vortag: 331,8)

Gemeldete Neuinfektionen: 42.813

Gesamtzahl der Corona-Infektionen bundesweit: 6.764.188

Neue Todesfälle: 414

Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 108.053

Hospitalisierungsrate: 5,1

Die Hospitalisierungsrate gibt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Der höchste Wert während der Pandemie war Weihnachten 2020 verzeichnet worden (15,5).

