Brandenburgs Restaurants und Cafés haben wieder geöffnet und die Zahl der Infektionen nahm während des Wochenendes nur noch leicht zu. Die aktuellen Entwicklungen können Sie hier in unserem Liveblog nachlesen.

Covid-19 - Corona-Liveblog in Brandenburg: Streit um Bonus für Klinikpersonal in Potsdam geht weiter