Nach der Ankündigung der Thüringer Pläne für ein Ende landesweiter Vorgaben zum Corona-Schutz, hat das rot-schwarz-grüne Brandenburger Kabinett am Dienstag in Potsdam über die weiteren Schritte beraten. Ihre Beschlüsse und alles weitere zur Corona-Lage in Brandenburg zum Nachlesen in unserem Liveblog.