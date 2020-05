Corona-Liveblog für Brandenburg: Alle Updates vom Sonnabend zum Nachlesen

Potsdam

In Berlin und Brandenburg sind inzwischen rund 9900 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. In Brandenburg gibt es laut Gesundheitsministerium 3270 bestätigte Fälle (Stand: Freitag, 8 Uhr). Binnen 24 Stunden hat sich die Zahl der Neuinfektionen damit um acht erhöht. 2990 Menschen in Brandenburg gelten als wieder geheilt. Das sind 10 mehr als tags zuvor. Die Zahl der akut Erkrankten liegt damit bei etwa 110. Derzeit werden laut Ministerium 27 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon werden vier maschinell beatmet.

In Berlin sind es 6737 Fälle. Bislang starben 169 Menschen in Brandenburg und 196 in Berlin an den Folgen der Lungenkrankheit.

Hinweis zur Methodik: Die Erkrankungen müssen von Ärzten an das zuständige kommunale Gesundheitsamt gemeldet werden. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg geben diese Zahlen an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) weiter, von dort gehen sie an das Robert Koch-Institut. Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den von den Kreisen und kreisfreien Städten aktuell herausgegebenen Zahlen geben.

Der Corona-Liveblog für Brandenburg



Keine verlängerten Ladenöffnungszeiten geplant

Brandenburg plant ungeachtet der Coronavirus-Pandemie keine verlängerten Ladenöffnungszeiten zur Ankurbelung der Wirtschaft. Insbesondere zusätzliche Ladenöffnungen an Sonntag seien nicht vorgesehen, sagte ein Sprecher des zuständigen Sozialministeriums auf epd-Anfrage in Potsdam. Der Sprecher betonte: „Eine Erweiterung der sonntäglichen Ladenöffnungszeiten zur Belebung des Einzelhandels begegnet verfassungsrechtlichen Bedenken und ist daher derzeitig nicht vorgesehen.“

Brandenburgs Schützen starten Training nach Corona-Lockerung wieder

Die aktuelle Corona-Krise bedeutet auch für den Schießsport in Brandenburg erhebliche Einschränkungen. Alle 280 Vereine des Landesschützenbundes (BSB) haben ihren Betrieb seit Monaten eingestellt oder stark reduziert. Nun wollen viele aber wieder loslegen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. „Die Corona-Krise hat sich auch bei den Schützenvereinen als ein bisher nicht gekannter Einschnitt in das Verbands- und Vereinsleben erwiesen“, sagte BSB-Präsident Gert-Dieter Andreas. Alle Meisterschaften nach dem 16. März hätten für 2020 komplett abgesagt werden müssen, ebenso die vielen Pokalwettkämpfe.

Trotz Coronakrise: Betriebe im Handwerk suchen noch Auszubildende

Die Handwerkskammer Berlin hofft trotz Corona-Krise in diesem Sommer auf ähnlich viele Ausbildungsverträge wie im Vorjahr. In 2019 waren es rund 3900, die bis zum Jahresende noch Bestand hatten. „Wir hoffen, dass dieses Niveau auch in diesem Jahr gehalten werden kann“, sagte Handwerkskammer-Geschäftsführer Ulrich Wiegand. Ob das gelinge, hänge maßgeblich von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab und davon, ob es gelinge, dass Betriebe und Jugendliche zusammenfinden. Die Bereitschaft auszubilden, sei nach wie vor da. „Die nächsten Wochen sind dabei entscheidend“, sagte Wiegand. In der Hauptstadt bilden etwa 3000 Handwerksbetriebe aus.





Bowlingcenter Babelsberg öffnet wieder



Am Pfingstmontag kann Jörg Bartel die Bowlingbahnen im Babelsberger Bowlingcenter wieder freigeben und die Schutzfolien von den Billardtischen ziehen. Trotz enormer Verlust dankt er den Behörden. Er musste niemanden entlassen.









Corona-Lockerungen: Was wird aus den Veranstaltungen in der Region?

Ab Herbst sollen größere Veranstaltungen wieder möglich sein. Voraussetzung: Die Corona-Lage hat sich nicht verschlechtert. Was bedeutet das für Veranstaltungen und Volksfeste in der Dahme-Spreewald?



Schaible verlässt AfD und Fraktion

Die AfD-Fraktion in der Schönwalder Gemeindevertretung verliert ein Mitglied: Egon Schaible verlässt die AfD. Schaible begründet den Parteiaustritt mit dem für ihn nicht akzeptablen Verhalten der Partei in der Corona-Krise und den Konflikten um den rechtsnationalen „Flügel“ innerhalb der AfD um Andreas Kalbitz und Björn Höcke.





Gute Nacht, Brandenburg!

Damit verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Morgen halten wir Sie an dieser Stelle wieder über alle wichtigen Corona-Updates aus Brandenburg, Berlin und der Welt auf dem Laufenden. Bis dahin wünschen wir einen guten Start ins Pfingstwochenende!

Stechlinsee-Fischer hoffen auf Tourismus-Boom

Die Corona-Krise hat auch dem Geschäft der Fischer am Stechlinsee kräftig zugesetzt. Nun hoffen sie für die weitere Saison auf einen Besucher-Boom.

Kein Bedarf: Auch die Abstrichstelle in Werder macht zu

Auch Werder schließt seine Corona-Abstrichstelle. Die Nachfrage war zuletzt so stark zurückgegangen, dass ein Hausarzt alleine die Versorgung potenzieller Patienten übernehmen soll. Wenn sich der Wind wieder dreht, steht einer Wiederaufnahme der Einrichtung nichts entgegen.

Offiziell: Trump will Zusammenarbeit mit WHO beenden

Immer wieder hat der US-Präsident die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Corona-Krise kritisiert. Nach Drohungen in den vergangenen Wochen macht Trump jetzt ernst – und warf der WHO erneut vor, unter der Kontrolle Chinas zu stehen.

Die Corona-Updates aus Potsdam

Damit Sie auch in diesen unruhigen Zeiten kein Corona-Update aus Potsdam verpassen, fassen wir hier wie gewohnt die wichtigsten Ereignisse und Nachrichten des Tages zusammen.

Musikgruppe aus Bolivien darf in die Heimat zurück

Das seit Monaten im brandenburgischen Rheinsberg wegen den Corona-Einschränkungen festsitzende Orchester OEIN aus Bolivien kann wieder nach Bolivien zurückkehren. Nach zweieinhalb Monaten Aufenthalt in der Musikakademie Rheinsberg könnten die 25 Musiker des Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN) am Montag ihren Rückflug in den Andenstaat antreten, teilten die Berliner Festspiele mit. Das Ensemble, das auf traditionellen Instrumenten spielt, war am 10. März in Deutschland für das Berliner Festival Maerzmusik eingereist.Wegen der Pandemie mussten aber sämtliche Konzerte abgesagt werden. Durch die Reisebeschränkungen und die Grenzschließung in Bolivien war eine Rückkehr nicht möglich gewesen. Die Musikkultur Rheinsberg GmbH beherbergte die Gruppe trotz der Corona-Krise, ihr Notaufenthalt wurde unter anderem von den Berliner Festspielen, dem Auswärtigen Amt und der Ernst von Siemens Musikstiftung finanziert.

Entspannte Lage: 29 neue Corona-Fälle in Berlin

Die Corona-Infektionszahlen in Berlin bleiben auf relativ niedrigem Niveau. Pro Bezirk wurden zwischen 0 und 7 neue Fälle gemeldet, insgesamt sind es 29 mehr als am Vortag, wie aus der am Freitag veröffentlichten Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht. Seit Beginn der Erfassung wurden damit insgesamt 6766 bestätigte Infektionen mit Sars CoV-2 nachgewiesen, davon gelten 6240 Menschen als genesen. 197 Infizierte starben. Aktuell sind noch knapp 150 Patienten im Krankenhaus.Die Berliner Corona-Ampeln zur Lagebewertung stehen alle weiter auf Grün, die Werte der drei Indikatoren liegen deutlich unter den jeweils kritischen Schwellen. Die Reproduktionszahl liegt bei 0,41, die Zahl der Neuinfektionen pro Woche und 100 000 Einwohner bei 4,7 und der Anteil der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen bei 3,2 Prozent. Wenn bei zwei dieser drei Indikatoren bestimmte Grenzwerte überschritten würden und die jeweiligen Ampeln auf Gelb oder Rot sprängen, sähe die Politik Beratungs- beziehungsweise Handlungsbedarf.

Zirkusprojekt lebt trotz Corona weiter

Aktuell finden die Zirkuskurse der Gauklerkids aus Neuruppin online statt. Doch schon im Juli soll der Zirkus im Freien weitergehen. Aktuell sind 3400 Kinder an dem Projekt beteiligt.

Zwei weitere Freibäder in Berlin öffnen

Ab Pfingstmontag (1. Juni) können Badefreunde wieder im Sommerbad Neukölln und im Sommerbad im Kombibad in Gropiusstadt schwimmen gehen. Die Freibäder sind aber nicht durchgehend geöffnet, wie die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mitteilten. Geöffnet sei zwischen 7 und 10 Uhr, von 11 bis 15 Uhr sowie zwischen 16 und 20 Uhr. So hätten die Mitarbeiter jeweils eine Stunde Zeit zur Desinfektion und Reinigung der Schwimmbäder, bevor neue Gäste kommen dürfen. Eintrittskarten können nur online gekauft werden.

Von Ansgar Nehls, Stephanie Philipp, Maike Schultz, Thorsten Keller, Klara Niederbacher und Nadine Pensold