Potsdam

Brandenburgerinnen und Brandenburger über 65 Jahre können ab sofort auch mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden. Bislang galt, dass der Impfstoff vor allem an 18- bis 64-Jährige geht, wenn sie in die zweite Priorisierungs-Gruppe fallen. Das sind Menschen mit einer schweren Erkrankung an Lunge, Leber, Niere oder Psyche. Nun könnten sich auch Menschen, die älter als 65 Jahre seien, damit in einen der Impfzentren impfen lassen, wenn sie ein ärztliches Attest vorlegen, teilte das Gesundheitsministerium am Samstagabend mit.

Die landesweite Impfkampagne gewinne dadurch an zusätzlicher Dynamik, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Astrazeneca sei sicher und hoch wirksam und schütze gut vor schweren Krankheitsverläufen.

Technische Probleme bei Online-Terminbuchung

Verwirrung verursacht nach den Angaben allerdings ein Fehler im Online-Buchungssystem: Bei einer Buchung für ein Alter ab 65 Jahre gebe es eine Fehlermeldung. Betroffene sollten ein Alter zwischen 18 und 64 Jahren angeben für eine erfolgreiche Terminbuchung in einem Impfzentrum. Auch Polizisten mit Risikoeinsätzen, Lehrer und Erzieher können sich mit einer Bescheinigung des Arbeitgebers mit Astrazeneca impfen lassen.

Holger Rostek, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), teilte bezüglich der technischen Probleme mit dem Impfportal mit, er hoffe sehr, dass die Bundesebene hier technisch schnell nachsteuere. „Die Buchung für AstraZeneca über www.impfterminservice.de kann durch die Altersabfrage für den Einzelnen leider etwas verwirrend sein. Davon sollte sich aber niemand abhalten lassen und einen Impftermin buchen!", so Rostek in einer Pressemitteilung vom späten Samstagabend.

Schleppender Impfstart

Der Wirkstoff von AstraZeneca wird seit 17. Februar 2021 in Brandenburg verimpft. Bei den Impfberechtigten gab es zum Start jedoch Zurückhaltung, nachdem Diskussionen um seine Wirkung entbrannt waren. In Brandenburg wurden viele Impftermine zunächst nicht wahrgenommen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte den Impfstoff von Astrazeneca Ende Januar erst nur für unter 65-Jährige empfohlen, da zur Beurteilung der Wirkung bei über 65-Jährigen nicht genügend Daten vorlagen. Am Donnerstag hatte die Stiko dann mitgeteilt, dass sie ihre Empfehlung nach einer „intensiven Analyse und Bewertung von Studiendaten“ ändere, sodass der Impfstoff in Deutschland nun auch für Menschen ab 65 Jahren empfohlen werde.

Von dpa, MAZonline