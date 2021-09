Potsdam

Die Stadt Brandenburg an der Havel hat mit 68,2 Prozent die höchste Quote der vollständig geimpften in ganz Brandenburg. Trotzdem schnellt die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen nach oben. Vor einer Woche lag sie noch bei 19,4, am Samstag meldete das Gesundheitsministerium einen Wert von 99,9.

Die Stadt Cottbus hat als erste Brandenburger Kommune nach vielen Monaten die 100-Marke gerissen: Am Samstag lag die Inzidenz bei 101,3, binnen einer Woche hat sie sich fast verdoppelt. Die Impfquote liegt hier bei 54,2 Prozent.

In vielen Landkreisen und Städten steigt die Inzidenz seit Tagen kontinuierlich an. So hat auch die Landeshauptstadt Potsdam mittlerweile den Wert von 50 erreicht. Bis auf Frankfurt (Oder), hier hält sich seit Tagen die Inzidenz bei 3,5, wird in allen anderen Regionen eine Inzidenz von deutlich über 20 erreicht.

In dieser Woche hat das Brandenburger Gesundheitsministerium erstmals regionale Daten über das Impfgeschehen im Land veröffentlicht und so aufgeschlüsselt, wie hoch die Quote in den verschiedenen Landkreisen und kreisfreien Städten ist. Nach Brandenburg/Havel haben Frankfurt (Oder) (60,3 Prozent), die Prignitz (59,4 Prozent) und Ostprignitz-Ruppin (58,5 Prozent) die meisten vollständig geimpften Personen.

Brandenburger Regierung plant 2G-Regel

In der neuen Woche wird die Landesregierung eine neue Corona-Umgangsverordnung beschließen. In einem Entwurf heißt es, dass zum Kampf gegen die Pandemie auch die sogenannte 2G-Regel eingeführt werden soll. Dann dürften nur noch Geimpfte und Genesene bestimmte Einrichtungen und Veranstaltungen besuchen.

Von MAZonline