Die Corona-Pandemie hat die Welt weiter fest im Griff. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, raten Bund und Länder von nicht zwingend notwendigen Reisen bis mindestens 14. Februar ab. Die meisten Urlaubsziele gelten ohnehin als Risikogebiete oder lassen erst gar keine Touristen mehr ins Land. Das ist aber nicht überall der Fall und ein generelles Reiseverbot gibt es nicht.

Island, Australien und China gelten derzeit zum Beispiel nicht als Risikogebiete. In Norwegen, Schweden und Österreich sind nur einige Regionen von Reisewarnungen betroffen. Dennoch ist ein Flug ins Ausland momentan mit Strapazen verbunden. Es herrscht Maskenpflicht im Flugzeug und einige Länder setzen einen negativen Corona-Test für die Einreise voraus. Sowohl im Urlaubsland, als auch bei der Heimreise, kann es zu einer Quarantänepflicht kommen.

Touristische Reisen keine Ausnahme

In Brandenburg gilt zudem eine Ausgangsbeschränkung. Grundsätzlich ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur bei einem triftigen Grund erlaubt. Touristische Reisen zählen ausdrücklich nicht dazu. So sind Reisen ins Ausland beispielsweise nur bei dem Besuch von Familie und Verwandten sowie der Arbeit erlaubt. Reisen in den Urlaub sind unter diesen Bedingungen verboten.

In mehreren Landkreisen und kreisfreien Städten besteht zudem ein maximaler Bewegungsradius von 15 Kilometern. Das ist der Fall, wenn der Inzidenzwert in den vergangenen fünf Tagen bei über 200 lag. Das Gebiet darf über die 15 Kilometer hinaus nur unter bestimmten Bedingungen verlassen werden. Touristische Reisen zählen auch hier ausdrücklich nicht dazu.

