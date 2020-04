Das sagte Woidke in seiner Regierungserklärung

Potsdam

In einer Regierungserklärung hat Brandenburgs Ministerpräsident Woidke ( SPD) am Vormittag im Landtag einen Überblick zum Kampf gegen das Coronavirus gegeben und die Bürger auf noch härtere Zeiten vorbereitet. Woidke gestand ein, nicht genau sagen zu können, wie das Land durch die Krise komme.

„Panik ist ein schlechter Ratgeber“

Er legte aber dar, welche Schritte Brandenburg unternommen hat, um die Epidemie einzudämmen. „Wie groß die Aufgabe ist, können wir bestenfalls schätzen“, räumte der der Regierungschef ein. Panik sei aber ein „schlechter Ratgeber“. Leben zu retten, sei derzeit die wichtigste Aufgabe. Woidke sprach von der schwersten Kriege des Landes, mit der sich seine Regierung gleich am Anfang der Legislaturperiode konfrontiert sehe. „Wir sind nicht am Ende der Krise, diese Krise hat gerade erst begonnen“, sagte Woidke. „Ruhe und Besonnenheit“ seien echte Brandenburger Tugenden. Die seien jetzt gefragt, so der Ministerpräsident.

Woidke machte den Brandenburgern gleichzeitig Mut: „Es gibt auch Hoffnung“, sagte der Regierungschef. Die Eindämmungsmaßnahmen zeigten Wirkung, die verzögerte Ausbreitung des Virus verschaffe Zeit, um die Krankenhäuser und medizinischen Kapazitäten besser vorzubereiten. Die Menschen rückten – trotz physischen Abstands - zusammen in der Krise, weltweit werde fieberhaft an Impfstoffen geforscht.

Aktuell sind laut Woidke 979 Infizierte im Land gemeldet, 84 Patienten liegen in Krankenhäusern, 20 werden künstlich beatmet.

Landesvater, nicht strenger Cop

Nicht als harter Krisen-Cop, sondern sehr landesväterlich gab sich Woidke. Die Kontaktsperren etwa, so der Sozialdemokrat, würden von den meisten Bürgern respektiert. Nur „wenige Ignoranten“ verweigerten sich den Anweisungen. In deren Richtung sagte Woidke: „Sie gefährden Menschenleben – ihr eigenes und das von anderen. Das geht gar nicht.“ Die am Dienstag vorgestellte Bußgeldverordnung diene dem Zweck, unsolidarisches Handeln Einzelner zu unterbinden.

Für die wirtschaftliche Genesung nach der Krise sei jetzt die Grundlage zu legen, sagte Woidke: Es sei „entscheidend, wie es in der Brandenburger Wirtschaft weiter geht.“ Derzeit wirke das Leben, als habe jemand „die Pause-Taste gedrückt“. Brandenburg werde „nach wie vor eine Gewinnerregion des Jahrzehnts“ werden, äußerte Woidke, womit er einen Kern-Begriff des Regierungsprogramms aus Vor-Krisen-Zeiten aufgriff. An dieser Stelle baute Woidke eine sehr persönliche Passage in seine Erklärung ein. „Ich will nie wieder einen Zusammenbruch erleben wie Anfang der 1990er-Jahre“, sagte Woidke, der aus der Lausitz stammt. Hilfspakete in einem enormen Umfang würden dazu beitragen, die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu mildern.

Absage an Schließung von Kreisgrenzen

Woidkes klarer Absage an die Schließung von Kreisgrenzen, wie sie der Landrat von Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt in der vergangenen Woche vorgenommen und nach Protesten wieder abgeschwächt hatte, zeigt, wie ernst der Regierungschef den Streit nimmt – und wie scharf die Auseinandersetzung hinter den Kulissen war.

Woidke deutete an, dass Brandenburg und Berlin in Sachen Warenverkehr, Pendlerbeziehungen und medizinischer Versorgung eng verflochten seien. Dahinter stehen handfeste Befürchtungen wie: Wenn Brandenburger Kreise ihre Grenzen für Berliner schließen (so geschehen in Ostprignitz-Ruppin), könnte Berlin als Retourkutsche den Zugang zu seinen exzellenten medizinischen Einrichtungen, allen voran die Charité, aber auch vielen Fachärzten, limitieren. Woidke benutzt gezielt den Begriff „Gesundheitsregion“ für Berlin-Brandenburg.

Zehntausende Pendler könnten von ihrem Arbeitsplatz abgeschnitten sein, wenn man Kreisgrenzen schließen, sagt Woidke – in beide Richtungen. Das Bekenntnis zur Partnerschaft mit Berlin nimmt deshalb einen wichtigen Platz in der Regierungserklärung ein.

Appell an freiwilligen Verzicht

Allerdings weiß Woidke auch um den Druck, den Bürgermeister im Land auf die Landräte ausüben, wenn etwa Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern ihre Grenzen dichtmachen. Deshalb appelliert der Regierungschef „an alle“, implizit auch an die Berliner: „Bleiben Sie möglichst in Ihrem direkten Umfeld“ – ein Appell an die Freiwilligkeit.

Woidke unterstreicht die Partnerschaft mit Berlin, indem er eine drastische Formulierung wiederholt, die sein Berliner Amtskollege, der Regierende Bürgermeister Michael Müller ( SPD), in der vergangenen Woche nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Potsdam benutzt hatte: Hamsterkäufe seien „asozial“. Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Alltagswaren sei gesichert, versicherte Woidke. Damit greift er eine allgemeine Verunsicherung angesichts leerer Regale in Supermärkten auf.

Woidkes Rede ist ein Bekenntnis zum Föderalismus: „Der deutsche Föderalismus funktioniert“, sagte der Ministerpräsident, der in diesem Krisenjahr den Vorsitz des Bundesrates führt. Insofern ist dies auch eine bundesweit staatstragende Geste. Europäische Solidarität sei ebenfalls das Gebot der Stunde, sagte Woidke. Die städtischen Kliniken in Potsdam und Cottbus hätten italienische Patienten aufgenommen. Das sei ein wichtiges Signal.

Helden – Woidke greift ins emotionale Fach

Woidke dankte allen Helfern im Kampf gegen das Virus und benutzte den etwas pathetischen Begriff „Helden“ für Polizisten, Medizinbedienstete, Busfahrer, Handwerker, Verkäuferinnen, Zeitungsausträger und alle anderen, die das Leben in der Krise aufrecht erhielten.

Mit dem Bild, Brandenburg sei bereit, nach der Krise den Knopf von „Pause“ wieder auf „Start“ umzulegen, schloss der Ministerpräsident.

Von Ulrich Wangemann