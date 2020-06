Potsdam

Am Freitag will die Landesregierung in einer Sonderkabinettssitzung die neue Corona-Verordnung für Brandenburg beschließen. Schon in den vergangenen Tagen kündigten verschiedene Minister weitere weitreichende Lockerungen an. „Das kann sich Brandenburg in der derzeitigen Situation leisten“, sagte Regierungssprecher Florian Engels auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Der MAZ liegt die vorläufige Verordnung, die ab kommendem Dienstag gelten soll, vor.

Demnach ist „eine vollständige Normalisierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus infektiologischen Gründen (noch) nicht möglich“, wie es wörtlich in der Verordnung heißt. Aber: „Die weiterhin niedrige Zahl der täglichen Neuinfektionen im Land Brandenburg macht eine Modifizierung der Maßnahmen nötig, um die Grundrechtseinschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger abzumildern.“ Und diese Lockerungen sind in der neuen Verordnung geplant.

Keine Obergrenze bei Veranstaltungen

Veranstaltungsgröße: In der neuen Verordnung ist weder eine Teilnehmer-Obergrenze für Veranstaltungen unter freiem Himmel noch in geschlossenen Räumen enthalten. Damit sind auch große Versammlungen und Veranstaltungen wieder möglich – allerdings müssen Veranstaltende dafür sorgen, dass die Abstandsregeln gewahrt bleiben, der Einlass kontrolliert wird und sich zum Beispiel keine langen Schlangen am Eingang bilden. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss weiterhin gelüftet werden und es müssen zudem die Kontaktdaten der Teilnehmenden erfasst werden, um sie im Fall einer Infektion kontaktieren zu können. Die Abstandsregeln begrenzen hier zumindest indirekt die Teilnehmerzahl – je nach Raumgröße.

Diese Lockerung ist ein großer Schritt und durchaus bemerkenswert. Bislang stand in der Verordnung ein allgemeines Veranstaltungsverbot, Gesundheitsämter konnten aber Veranstaltungen mit bis 150 Teilnehmenden im Freien und bis zu 75 Teilnehmenden in geschlossenen Räumen erlauben. Diese Regel war nach einem Antrag der AfD vom Landesverfassungsgericht aber vorläufig und teilweise schon gekippt worden.

Abstandsregeln gelten weiter – aber nicht in Kitas

Abstandsregelungen: Auch die Abstandsregelungen werden gelockert – allerdings nur an bestimmten Orten. Wie zuvor auch müssen Eheleute und Menschen, die in einem Haushalt wohnen, keine 1,5 Meter Abstand zueinander halten – auch beim Friseur oder beim Zahnarzt gilt die Regelung verständlicherweise nicht. Neu ist nun, dass auch in Kindertagesstätten das Abstandsgebot aufgehoben wird. In Schulen wird es mit Beginn der Sommerferien am 25. Juni aufgehoben. Überall sonst sollen Brandenburger weiter auf Abstand bleiben.

Masken: Um der weiterhin existenten Gefahr von Infektionen zu begegnen, setzt die Landesregierung auch weiterhin auf Masken. Diese bleiben vorgeschrieben – in Geschäften, bei bestimmten Dienstleistungen, Reisebus-Fahrten und grundsätzlich im öffentlichen Nahverkehr.

Kneipen dürfen wieder öffnen

Kneipen und Gaststätten: In der bisherigen Verordnung durften ausschließlich Gaststätten öffnen, die zubereitete Speisen anbieten. Nun dürfen auch reine Kneipen wieder öffnen. Zudem fällt die Sperrstunde. Bislang durften Gaststätten von 6 bis spätestens um 22 Uhr öffnen, nun ist gar keine Begrenzung mehr in der Verordnung festgelegt.

Besuch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen: Patienten, die in Krankenhäusern oder Pflegeheimen liegen, können künftig von zwei Personen pro Tag besucht werden. Bislang war nur eine Person erlaubt. Noch nicht klar ist, wann die Begrenzung des Besuchs grundsätzlich aufgehoben wird. Überlegt wird, dies zum 15. Juli zu lockern. Entschieden ist das in der Verordnung, die der MAZ vorliegt, aber noch nicht.

Bordelle bleiben weiterhin geschlossen

Was weiterhin geschlossen bleibt: Die neue Verordnung lockert weiter ordentlich. Doch einige trifft Corona weiter besonders hart. Allen voran müssen sich Clubs, und andere Diskotheken weiterhin gedulden – und geschlossen bleiben. Auch Bordelle und Dampfsaunen bleiben dicht. Für sie ist in der neuen Verordnung noch kein Öffnungsdatum vorgesehen. Zudem bleibt Sport mit direktem Körperkontakt verboten – außer bei Berufssportlern oder Kaderathletinnen.

Schulen und Kitas: Schon am Dienstag hatte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) verkündet, dass die Kitas in der kommenden Woche für alle Kinder wieder öffnen. Die Schulen sollen demnach nach den Sommerferien wieder zum Regelbetrieb zurückkehren.

Von Ansgar Nehls