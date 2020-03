Potsdam

Dahme-Spreewald

Auch im Landkreis Dahme-Spreewald gibt es erste Infizierte. Die jüngsten Fälle betreffen Menschen aus Zeuthen und Königs Wusterhausen.

Ostprignitz-Ruppin

Vor allem der Kreis Ostprignitz-Ruppin ist derzeit besonders betroffen. In der Stadt Neustadt/Dosse und Umgebung müssen Schätzungen zufolge aktuell rund 2250 Menschen in häuslicher Quarantäne ausharren – Hintergrund ist ein bestätigter Corona-Fall in Neustadt, in dessen Folge auch drei Mitarbeiter des Haupt- und Landgestütes Neustadt unter Corona-Verdacht gerieten. Die Folge: Ausnahmezustand in der Stadt.

Insgesamt 19 Menschen wurden auf das Coronavirus getestet, 13 von ihnen stammen aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Bisher sind alle Testergebnisse negativ ausgefallen.

Daraufhin wurden drei Schulen mit 730 Schülern unter Quarantäne gestellt. Auch Lehrer, und Horterzieher, die mit diesen Menschen in einem Haushalt leben, stehen bis zum 17. März unter Hausarrest. Neustadt wurde praktisch zur Geisterstadt. Für die MAZ berichtet unter anderem eine Familie täglich aus der Quarantäne:

Ines (54) und Dietmar (57) Peters haben vier Pflegekinder. Eines besucht die Schule in Neustadt. Seit Sonntag müssen sie alle deshalb zu Hause bleiben. Für die MAZ berichtet die Familie aus der Quarantäne. Quelle: privat

Oberhavel

Den ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Brandenburg gab es im Kreis Oberhavel. Betroffen ist ein Mann, der gerade aus dem Italienurlaub heimgekehrt ist. In der Folge wurden auch die Kontaktpersonen des 51-Jährigen aus Hohen Neuendorf unter Quarantäne gestellt – und auch andere Menschen und Einrichtungen vor Ort reagierten.

Antek Pioch aus Borgsdorf lebt aktuell in Italien – in einer Region, die unmittelbar vom Coronavirus betroffen ist. Für die MAZ berichtet er von der Situation vor Ort. Quelle: privat

Potsdam

Brandenburgs Landeshauptstadt ist von der Ausbreitung des Coronavirus nun auch direkt betroffen. Bei einem Elternteil der Marienschule ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Die Oberschule wurde geschlossen. Außerdem wird auf der Kinder-Intensivstation des Ernst-von-Bergmann-Klinikums ein zweijähriges Kind behandelt, das mit dem Coronavirus infiziert ist. Am Donnerstag wurde bekannt, dass vier Kontaktpersonen Fieber haben. Dem Kind geht es nach Informationen aus der Klinik inzwischen deutlich besser. Und noch eine gute Nachricht gibt es: Ein infizierter Mann aus Teltow-Fläming konnte als geheilt aus dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum entlassen werden.

Die Corona-Krise wirkt sich zunehmend auch auf die Kulturlandschaft aus. Das öffentliche Leben wird deutlich eingeschränkt. Zahlreiche Einrichtungen werden geschlossen.

Risikoforscher Prof. Dr. Gerd Gigerenzer aus Potsdam steht der MAZ Rede und Antwort zu den Folgen des Coronavirus. Quelle: Arne Sattler

Brandenburg/Havel

In Brandenburg an der Havel steht ein Referendar des von Saldern-Gymnasiums unter Quarantäne. Für die Schüler, die mit ihm in der Vorwoche Kontakt hatten, bestehe keine Gefahr, gibt das Rathaus Entwarnung. Die Corona-Gefahr kann Karrierechancen beeinflussen. Michael Roehrl möchte Chefarzt am städtischen Klinikum Brandenburg/Havel werden. Doch er durfte nicht zum Vorstellungsgespräch einreisen. Weil das Virus grassiert.

Havelland

Das Coronavirus ist auch im Havelland angekommen: Zwei Schulklassen und einige Lehrer stehen in Falkensee unter Quarantäne. Der Schulbetrieb geht erst einmal weiter, während die Schülersprecher schärfere Maßnahmen fordern.

Teltow-Fläming

Dass das Coronavirus nicht nur für viel Aufruhr sorgt – sondern auch erfinderisch macht, zeigen zwei Beispiele aus dem Kreis Teltow-Fläming. In Luckenwalde hat ein Apotheker aus der Not des Mangels an Desinfektionsmitteln eine Tugend gemacht – und kurzerhand ein eigenes Mittel auf den Markt gebracht. Gymnasiasten aus Luckenwalde hatten dieselbe Idee. Wir haben beide Geschichten aufgeschrieben.

Mehrere Kommunen schließen indes Sporthallen für Vereine. Auch die Kneipennacht in Luckenwalde wird verschoben.

Die Chemie-AG vom Friedrich Gymnasium in Luckenwalde stellt selbst Desinfektionsmittel zum Schutz gegen das Coronavirus her. Quelle: Margrit Hahn

