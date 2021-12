Corona in Brandenburg: Diese Regeln gelten Weihnachten und Silvester

Potsdam

Wir befinden uns im zweiten Pandemie-Winter, und wieder müssen insbesondere ungeimpfte Märkerinnen und Märker sich an strenge Corona-Regeln halten, denn das Infektionsgeschehen hält das Land noch fest im Griff. Hier einer Übersicht über die aktuellen Regeln für die Weihnachts- und Silvesterzeit 2021/22 in Brandenburg.

Wie viele Menschen darf ich zu Weihnachten und Silvester treffen?

Das kommt drauf an. Zusammenkünfte im privaten sowie im öffentlichen Raum, an denen nicht ausschließlich geimpfte und genesene Personen teilnehmen, sind nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit den Angehörigen des eigenen und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zulässig. Allerdings werden Jugendliche unter 15 Jahren nicht mitgezählt.

Zusammenkünfte im privaten sowie im öffentlichen Raum, an denen ausschließlich geimpfte Personen und genesene Personen teilnehmen, sind unter freiem Himmel mit bis zu 200 und in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 gleichzeitig Anwesenden zulässig.

Dürfen Weihnachtsgottesdienste stattfinden?

Ja. Für Religiöse Veranstaltungen ändert sich in der Corona-Verordnung nichts. Allerdings müssen Abstandsregeln eingehalten werden (bis zu zwei Metern zwischen den Teilnehmenden, wenn gesungen werden soll), weshalb evtl. nicht jeder einen Platz in der Kirche findet. Allerdings kann auf die Einhaltung des Abstandsgebots verzichtet werden, wenn alle durchgehend eine FFP2-Maske tragen. Auch müssen von allen Teilnehmenden die Personendaten erfasst werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darf ich Silvester um Mitternacht oder danach überhaupt noch unterwegs sein?

Das kommt drauf an, wie hoch die Sieben-Tage-Inzidenz in Ihrer Region ist und ob Sie geimpft oder genesen sind – oder eben nicht. In Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von mehr als 750 (an drei aufeinanderfolgenden Tagen) dürfen Ungeimpfte zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nicht mehr ohne triftigen Grund ihr Haus verlassen. Für Geimpfte und Genesene gibt es diese Einschränkung nicht.

Im vergangenen Jahr hatte das Land für die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel Ausnahmeregeln festgelegt. Für dieses Jahr ist das bisher nicht angekündigt.

Darf ich an Silvester im Club tanzen gehen?

Nein. Clubs und Diskotheken sind derzeit geschlossen. Doch gibt das Land einen Hinweis: Bars müssen nicht schließen, wenn dort nicht getanzt wird. Dann zählen sie zu Gaststätten und vergleichbaren Einrichtungen und können unter 2G-Bedingungen geöffnet bleiben.

Auch Gaststätten dürfen keine Feiern mit Tanz veranstalten. Wenn doch, wird es sehr teuer: Gästen, die trotz des Verbotes in Diskotheken und Clubs tanzen, drohen Bußgelder in Höhe von 100 bis 1.000 Euro. Betreiberinnen und Betreiber einer von der Schließungsanordnung betroffenen Einrichtung müssen bei Verstößen mit einem Bußgeld zwischen 1.000 und 20.000 Euro rechnen.

Dürfen Böller und Feuerwerk für Silvester verkauft werden?

Nein, der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester ist bundesweit verboten. Das haben Bund und Länder beschlossen. Auch wer schon Raketen und Böller hat, soll an bestimmten belebten Plätzen darauf verzichten müssen.

Ich habe noch Böller aus den Vorjahren, darf ich diese zünden?

Ja. Wer noch funktionsfähige Knallkörper aus Zeit vor Corona gehortet hat, darf diese auf dem eigenen Grundstück auch in diesem Jahr abschießen – nur legal Nachschub kaufen ist in Deutschland nicht möglich.

Darf ich Feuerwerk auch auf öffentlichen Plätzen und Straßen zünden?

Grundsätzlich ja. Allerdings können Kommunen ein Feuerwerksverbot auf Straßen und Plätzen festlegen. Landkreise und kreisfreie Städte sollen per Allgemeinverfügungen die Ansammlung von Personen an Silvester und am Neujahrstag und die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen zum Jahreswechsel auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen untersagen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Von MAZonline