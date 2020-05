Was jetzt in Freibädern, Thermen und am See gilt

Potsdam

Für viele passionierte Schwimmer ist dies eine gute Nachricht: Ab Donnerstag, dem 28. Mai dürfen in Brandenburg zunächst Freibäder wieder öffnen. Gut zwei Wochen später, am 13. Juni sind auch Hallenbäder, Thermen, Trockensaunen und das Tropical Island an der Reihe. Wie bei vielen vorherigen Lockerungen auch, gelten aber künftig besondere Hygieneregeln. Ein Überblick.

Welche Bedingungen gelten?

Freibäder müssen ein eigenes Hygienekonzept erarbeiten und dies jeweils mit den Behörden abstimmen. Darunter fällt auch eine Begrenzung der Besucherzahl, die abhängig ist von der Größe der Schwimmbecken oder der zur Verfügung stehenden Liegeflächen. Das heißt: Schwimmbäder können nicht beliebig viele Gäste einlassen. Wie viele es jeweils sind, ist örtlich unterschiedlich. Hierfür empfiehlt es sich vorher, sich auf der Seite der Bäder zu informieren.

Gleiches gilt für Hallenbäder oder Thermen, die im nächsten Schritt öffnen dürfen. Hier muss zusätzlich zu einem Hygienekonzept und einer Begrenzung der Besucherzahl auch ein Konzept für die Umkleiden und Gemeinschaftsduschen erstellt werden. Zusätzlich muss die Luft im Bad oder der Therme häufiger ausgetauscht werden.

Lesen Sie auch: Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Brandenburg im Liveticker

Einen entscheidenden Unterschied gibt es bei Saunen: Trockensaunen dürfen ebenfalls ab dem 13. Juni wieder öffnen. Allerdings nur ab 80 Grad und ohne Aufguss. Dampfsaunen zum Beispiel müssen weiterhin geschlossen bleiben. Hier gibt es noch kein Datum für eine Öffnung.

Öffnen alle Bäder an den genannten Stichtagen?

Das ist eher unwahrscheinlich. Eben weil jedes Bad ein Hygienekonzept braucht, kann es sein, dass viele Bäder später öffnen. Viele Hallenbäder könnten wie in vorherigen Sommermonaten zudem auch saisonal geschlossen bleiben und erst wieder im Herbst öffnen. Auch hier empfiehlt es sich, vorher auf der Internetseite des entsprechenden Bades nachzugucken oder anzurufen.

Was ist mit dem Tropical Island ?

Ein gutes Beispiel, dass nicht alle Bäder am frühestmöglichen Zeitpunkt öffnen, ist das „Tropical Island“ im Landkreis Dahme-Spreewald. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hatte das Bad in seiner Erklärung noch eigens erwähnt und betont, dass es ebenfalls am 13. Juni öffnen könne.

Tatsächlich öffnet die Bäderlandschaft aber nicht an dem entsprechenden Samstag, sondern erst an dem kommenden Montag. „Unser Konzept sieht vor, die Kapazitäten zu halbieren, sodass für jeden Gast ausreichend Platz vorhanden ist, um die Abstandsregelungen zu wahren“, sagt Manager Wouter Dekkers vom Bad. Tagestickets sind demnach vorerst nur online erhältlich. Zudem wird auch hier empfohlen, sich vor dem Besuch auf der Seite des „Tropical Islands“ zu informieren.

Darf bald wieder öffnen: das Tropical Island. Quelle: Tropical Island

Welche Regeln gelten an Seen?

Seen waren schon vor den am Montag bekannt gegebenen Lockerungen nicht gesperrt. Dort war es und ist es erlaubt, zu baden. Weiterhin gelten aber auch am Seeufer die Corona-Abstandsregelung. Demnach darf der Ausflug zum See vorerst nur mit Freunden und Familie aus einem weiteren Haushalt geplant werden. Dort gelten zudem die bekannten Abstandsregeln. Am Strand sollte demnach mit ausreichendem Abstand zu anderen Gästen das Handtuch ausgebreitet werden. Hier setze die Landesregierung auf die Verantwortung der Bürger, sagte Woidke am Montag.

Von Ansgar Nehls