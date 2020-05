Brandenburg: Weitere Corona-Lockerungen für Kitas, Fitnessstudios und Freibäder

Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung hat weitere Lockerungen der Beschränkungen der Corona-Pandemie angekündigt. So dürfen ab dem 28. Mai wieder Fitnessstudios und Freibäder öffnen. Auch Indoor-Sport soll dann wieder erlaubt sein, allerdings nur für Sportarten ohne direkten Körperkontakt. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Potsdam an.

Ab dem 13. Juni sollen zudem auch Hallenbäder, Thermen und auch das Tropical Island wieder öffnen können. In Vereinen, die Sport draußen anbieten, können dann zudem wieder die Duschen genutzt werden. Für alle Einrichtungen gelten aber strenge Hygienevorschriften. So darf jeweils eine bestimmte Personenzahl nicht überschritten werden. Dazu müssen Abstände zwischen den Gästen und Hygieneregeln eingehalten werden. So werden Fitnessstudios unter anderem zum Stoßlüften verpflichtet.

Mehr lokale Mitsprache bei Kita-Öffnung

Auch die umstrittene weitere Öffnung der Kitas ab dem 25. Mai wird angepasst. Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) sagte: „Das Stichwort heißt Regionalisierung“. Sie reagiert damit auch auf den Druck aus verschiedenen Kreisen und von mehreren Bürgermeistern, die zuletzt regelrechte Brandbriefe geschrieben hatte, weil sie nicht sahen, wie die bisherigen Konzepte in den Kindertagesstätten umgesetzt werden sollten.

Die Kreise und kreisfreien Städte sollen nun deutlich mehr Mitsprache bekommen und entscheiden können, wie weit die weitere Öffnung der Kindertagesstätten mit Blick auf die Kapazitäten vor Ort umgesetzt werden. Eltern, die bisher unter die Notfallbetreuung fielen, behalten ihren Anspruch auf Betreuung. Zusätzlich soll für weitere Kinder eine Betreuungsmöglichkeit geschaffen werden. Vorrangig sollen Kinder im letzten Kita-Jahr vor der Einschulung wieder die Kita besuchen.

14-tägige Isolation für Einreisende aus EU-Staaten entfällt

Bereits ab Mittwoch entfällt zudem die bislang verpflichtende 14-tägige häusliche Isolation für Reisende, die aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz und Großbritannien mit Nordirland nach Brandenburg einreisen.

Von Ansgar Nehls