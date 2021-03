Potsdam

Bund und Länder haben Ende Februar beschlossen, dass Friseursalons ab Montag, 1. März, wieder öffnen dürfen. Wörtlich heißt es in dem Beschluss: „Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Friseuren für die Körperhygiene und der jetzt bereits seit längerem bestehenden Schließung erscheint es erforderlich, die Inanspruchnahme zu ermöglichen, da erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen sind.“ 

Diese Regelung hat nun auch Brandenburg in einer neuen Eindämmungsverordnung übernommen. Friseurbetriebe können demnach den Betrieb ab 1. März wieder aufnehmen, wenn sie folgende Auflagen einhalten: Steuerung und Beschränkung des Zutritts, das verpflichtende Tragen einer medizinischen Maske durch alle Kunden und Angestellten, das Erfassen von Personendaten der Kunden und regelmäßiger Austausch der Raumluft durch Frischluft.

Auch bei Notbremse dürfen Friseure offen bleiben

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen hat sich das Kabinett am 18. März auf eine verschärfte, regionale Notbremse geeinigt, die auch das Einkaufen betrifft. In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen drei Tage hintereinander eine Inzidenz von 100 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner überschritten wird, werden Geschäfte, die nicht Waren für den täglichen Bedarf verkaufen, wieder geschlossen. Das Bestellen und Abholen von Waren ist aber weiter möglich.

Friseure werden allerdings nicht davon betroffen sein, heißt es aus der Staatskanzlei.

Blitz-Shutdown: Über Ostern auch Friseure dicht?

Angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen schicken Bund und Länder Deutschland über Ostern in einen schärferen Lockdown. Vom 1. bis einschließlich 5. April, also vom Gründonnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden, um die dritte Welle der Pandemie zu durchbrechen.

Der Gründonnerstag und Karsamstag werden demnach einmalig als Ruhetage definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden. „Die Regelung erfolgt analog zu Sonn- und Feiertagen“. Das bedeute, dass etwa Tankstellen geöffnet hätten und bestimmte Unternehmen mit entsprechender Genehmigung. Nur am Karsamstag soll demnach der Lebensmittelhandel im engeren Sinne geöffnet bleiben.

Inwieweit diese Regelungen auch in Brandenburg gelten werden, ist aktuell noch nicht klar - das Kabinett wird in den kommenden Tagen darüber beraten und eine neue Eindämmungsverordnung beschließen.

