Schönefeld

Am ehemaligen Flughafen Schönefeld können sich Interessierte wieder gegen das Coronavirus impfen lassen. Am Mittwochvormittag herrschte bereits starker Andrang, wie die Sprecherin des Landkreises Dahme-Spreewald, Kathrin Veh berichtete. Verabreicht wird der Impfstoff Moderna. Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) sind damit bei allen Menschen ab 30 Jahren sowohl Erst- und Zweitimpfung als auch Auffrischungsimpfungen möglich.

Lesen Sie auch: Mittenwalde: Stadt soll fünf Tests pro Woche für ungeimpfte Mitarbeiter bezahlen

Pro Tag sollen der Sprecherin zufolge zwischen 400 und 500 Impfungen vorgenommen werden. Es komme aber darauf an, wie sich die Impfdosen verteilen. Am Mittwoch hätten drei Impfstrecken geöffnet ohne Terminvergabe, am Donnerstag sollen sie auf fünf erweitert werden. Mit stetigen Impfstofflieferungen und Wiedereinführung eines Terminmanagementsystems könne die Kapazität in den kommenden Wochen ausgebaut werden.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgrund der bundesweiten Lieferengpässe können in Schönefeld derzeit keine Impfungen mit Biontech angeboten werden. Die Liefermengen waren deutlich gekürzt worden.

Von RND/dpa