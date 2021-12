Potsdam

Die Hospitalisierungsrate in Brandenburg liegt erstmals über dem kritischen Punkt von sechs Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner pro Woche – eine sofortige Verschärfung der Coronamaßnahmen gibt es aber nicht. Das stellte der Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, auf MAZ-Anfrage klar.

Kein Automatismus – Verschärfung steht dennoch an

„Es gibt keinen Automatismus in dieser Sache, sondern die Länder haben ab dieser Schwelle die Option auf Verschärfungen“, so Hesse. Diese seien aber in der noch gültigen Eindämmungsverordnung nicht vorgesehen. Die Landesregierung betrachte, so Hesse weiter, vier verschiedene Faktoren zur Lagebeurteilung. „Die Gesamtzahl der Coronapatienten, die Intensivquote, die Inzidenz und die Impfquote.“

Mit der Hospitalisierungsinzidenz erreicht so ein weiterer Wert die rote Alarmstufe. Bei den landesweit tatsächlich betreibbaren Intensivbetten sind aktuell 24,8 Prozent mit Coronapatienten belegt, die Schwelle zum roten Bereich liegt hier bei 20 Prozent. Die Sieben-Tage-Inzidenz wiederum liegt ab einem Wert von 200 im gefährlichen Bereich, hier beträgt der aktuelle Wert für Brandenburg 635,1. Sechs Landkreise verzeichnen Inzidenzwerte über 750 und gelten damit als Hotspotregionen.

Bars sind nicht von drohenden Schließungen betroffen

Am Dienstag kommender Woche soll die Eindämmungsverordnung erneut verändert und verschärft werden. „Die Eckdaten dafür sind bekannt“, sagt Gabriel Hesse. Vorgesehen sind nach einer Mitteilung der Staatskanzlei unter anderem eine weitere Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte, Obergrenzen für private Feiern und für Versammlungen im Freien. Hinzu soll eine generelle Schließung von Clubs und Diskotheken kommen, falls der Landtag eine epidemische Notlage erklären sollte. Darüber soll am kommenden Montag der Landtag in einer Sondersitzung entscheiden.

Nicht betroffen sind nach der bisherigen Einteilung von Einrichtungen Bars – hier hatte wegen widersprüchlicher Aussagen aus der Politik Unklarheit bestanden. „Clubs und Diskotheken sind ausdrücklich in der Eindämmungsverordnung genannt, außerdem ’ähnliche Einrichtungen’“, erläutert Gabriel Hesse. „Damit sind beispielsweise Festivals gemeint, es geht hier um die so genannten Tanzlustbarkeiten.“ Bars und Kneipen, die lediglich Getränke ausschenken und keine Tanzveranstaltungen anbieten, seien daher ausdrücklich als gastronomische Einrichtungen zu zählen.

Von Saskia Kirf