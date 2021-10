Potsdam

Auch in Brandenburg nimmt das Infektionsgeschehen wieder Fahrt auf: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich binnen einer Woche von 64 auf 86 erhöht (Stand: 25. Oktober), zweimal wurden mehr als 400 Corona-Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. In der Vergangenheit wurden stets bestimmte Maßnahmen und Einschränkungen (beziehungsweise Lockerungen) an bestimmte Inzidenzwerten geknüpft. Wie sieht das aktuell aus?

Testpflicht ab Inzidenz von 35

In Restaurants, Theatern, Kinos sowie Schwimm- und Spaßbäder gilt laut der aktuellen Umgangsverordnung in Brandenburg eine Testpflicht bzw. Nachweispflicht für Genesene und Geimpfte ab einer lokalen Inzidenz von 35.

Beziehungsweise umgekehrt: In Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 liegt, sind weder ein Test noch die Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises mehr nötig. Das betrifft auch touristische Übernachtungen, Reisebusreisen und Aktivitäten in Indoor-Sportanlagen. Unter 35 lag zuletzt nur noch Brandenburg/Havel, alle anderen Kreise und kreisfreien Städte überschreiten diesen Grenzwert.

Neue Leitindikatoren seit September

Mehr als ein Jahr lang wurde in Brandenburg die Drastik der Corona-Pandemie vor allem mithilfe der Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner beschrieben. Ein Ampelsystem, dessen Grenzwerte mehrfach wechselte, war mit weitreichenden Maßnahmen verknüpft. Es wurde gelockert und beschränkt, was das Zeug hielt, die anteilige Zahl der Neuinfektionen war entscheidend.

Mit dem wachsenden Impffortschritt ist dieser Wert als Leitindikator nicht mehr zeitgemäß – das Problem ist seit Monaten bekannt, jetzt hat das Land gehandelt. Hinzugezogen werden jetzt laut Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) noch weitere Werte. Neben der Sieben-Tages-Inzidenz werden jetzt noch diese Faktoren herangezogen

Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz

Anzahl der freien Intensivbetten

Auslastung der Intensivbetten durch Covid-19-Patienten

Landesweite Impfquote

Was bedeutet die Hospitalisierungs-Inzidenz?

Hinter der Hospitalisierungs-Inzidenz verbirgt sich die Zahl der Patienten, die wegen Covid-19 im Krankenhaus beahndelt werden müssen, pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage – sehr ähnlich wie bei der Sieben-Tages-Inzidenz der Neuansteckungen.

Wenn innerhalb einer Woche mehr als sieben von 100.000 Bürgern wegen Corona stationär aufgenommen werden müssen, werde die Landesregierung weitere Maßnahmen „ins Auge fassen“, sagte Nonnemacher. Diese stärkere Gewichtung der schweren Covid-Fälle folgt einem Beschluss des Bundes. Am Montag 25. Oktober lag die Hospitalisierungsrate in Brandenburg bei 2,13 – also im grünen Bereich.

Die neue Hospitalisierungsraten-Ampel der Landesregierung. Werden die Werte von 7 bzw. 12 ins Krankenhaus wegen Corona eingelieferten Patienten auf 100.000 Einwohner überschritten, werden weitere Maßnahmen diskutiert. Quelle: Staatskanzlei Brandenburg

Wie berechnet sich der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen?

Auch dieser Wert berechnet sich landesweit. Datenquelle ist laut Land IVENA eHealth, wo Brandenburger Krankenhäuser tägliche Eintragungen vornehmen. Laut Landesregierung gibt es in Brandenburg theoretisch maximal 1032 verfügbare intensivmedizinische Beatmungsbetten. Entscheidend ist also, wie viele Patienten von allen auf den Intensivstationen in Brandenburg wegen einer Corona-Infektion behandelt werden.

Wie funktioniert das mit den Warnstufen?

Die neue Corona-Verordnung kennt drei Stufen: Den „grünen“ Wert, den Warnwert und den Alarmwert.

„grüner“ Wert: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt zwischen 0 und 100. Die Hospitalisierungs-Inzidenz ist unter 7. Weniger als 10 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen sind Corona-Patienten.

Warnstufe: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt zwischen 100 und 200. Die Hospitalisierung liegt zwischen 7 und 12. Zwischen 10 und 20 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen sind Corona-Patienten.

Alarmstufe: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt über 200. Die Hospitalisierung liegt über 12. Mehr als 20 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen sind Corona-Patienten.

Was passiert, wenn die Werte überschritten werden?

Einen Automatismus, was beim Überschreiten dieser Werte zu passieren hat, gibt es laut Nonnemacher nicht. Genau heißt es beim Land Brandenburg: „Die Landeregierung wird sich bei signifikanten Veränderungen der Indikatoren über angemessene Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens intensiv beraten, um insbesondere eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Vorrangig kommen dabei Maßnahmen auf Grundlage der sogenannten 3G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete) sowie eine Ausweitung der 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) auf weitere Lebensbereiche in Betracht.“ Konkrete Aktionen, die fest mit dem Überschreiten von Warn- und Alarmwerten verknüpft sind, gibt es demnach nicht.

Von Ulrich Wangemann