In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 20 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) seit Beginn der Pandemie insgesamt 4054 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst.

Die Hälfte der neuesten Fälle kommt aus der Landeshauptstadt Potsdam, weitere Neuinfektionen kommen aus dem Havelland (3), Teltow-Fläming (2) sowie Barnim, Frankfurt (Oder), Oberhavel, Oder-Spree und Potsdam-Mittelmark (je 1).

Aktuell werden fünf Personen wegen Covid-19 stationär behandelt, davon wird eine Person intensivmedizinisch beatmet. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 3711 Menschen als genesen. Die Zahl der aktiv Erkrankten liegt derzeit bei 170.

Berlin meldet 85 neue Fälle

In Berlin ist die Zahl der Corona-Infektionen am Montag um 85 Fälle gegenüber dem Vortag gestiegen. Damit seien seit Ausbruch der Pandemie 12.353 Infektionen mit Sars-Cov-2 nachgewiesen worden, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung von Montag hervorgeht.

Insgesamt sind seit dem Frühjahr 226 Berlinerinnen und Berliner im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Diese Zahl ist seit Längerem unverändert.

Bei der vom Senat beschlossenen Corona-Ampel stehen nach wie vor alle drei Indikatoren (Reproduktionszahl, Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner/Woche und Auslastung der Intensivbetten) auf Grün.

Kalayci sieht Infektionszahlen mit Sorge

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sieht bei der Corona-Pandemie keinen Grund zur Entwarnung. Die international drastisch steigenden Infektionszahlen machten ihr Sorgen, sagte die SPD-Politikerin dem RBB-Inforadio am Montag. „Auch in Deutschland haben wir seit Wochen stabil steigende Infektionszahlen.“ Das gelte ebenfalls für Berlin. Große Sorgen mache ihr auch, dass gerade bei den Jüngeren die Infektionszahlen in den vergangenen sieben Tagen sehr hoch gewesen seien.

Das Freizeitverhalten sei derzeit einer der zentralen Auslöse für Infektionen, „ Es ist sehr auffällig, dass es bei den 20- bis 24-Jährigen die meisten Infektionen gibt“, sagte die Senatorin am Montagabend in rbb24, und: „Ich mache mir eher Sorgen in Richtung Herbst und Winter, dass diese Partys verlagert werden in geschlossene Räume – und dort ist das Infektionsrisiko höher.“ Wenn Weihnachts- oder Geburtstagsfeiern anstehen, könne sie in Herbst oder Winter nur empfehlen, die großen privaten Feiern auszulassen.

Bei jüngeren Covid-19-Patienten gebe es zwar weniger Todesfälle, und es sei auch seltener eine intensivmedizinische Behandlung nötig. Junge Menschen könnten aber Superspreader sein und die Infektion in die Breite bringen, sagte Kalayci. „Von anderen Ländern wissen wir, dass es sich ganz schnell ändern kann, dass auch die Älteren dann schnell erreicht werden“, warnte die Senatorin. „Wenn einmal die Infektionen aus dem Ruder laufen, wird es auch schwieriger, die Älteren zu schützen.“

