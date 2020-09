Wie Brandenburgs Gesundheitsministerium mitteilt, hat sich die Zahl der Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden erneut leicht erhöht. Die meisten Neuinfektionen wurden in Teltow-Fläming gemeldet.

Corona in Brandenburg: Sechs neue Fälle – 189 Menschen aktuell erkrankt

