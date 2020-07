Potsdam

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle an Covid-19 von Montag zu Dienstag um zwei erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) inzwischen insgesamt 3501 Fälle statistisch erfasst (Stand: 7. Juli, 8 Uhr).

Hier gibt es weitere Daten auch Brandenburg und Berlin

Aktuell werden nach Angaben des LAGV zwölf Personen stationär behandelt, davon werden zwei intensivmedizinisch beatmet. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen circa 3230 Menschen als genesen, das sind zehn mehr als einen Tag zuvor. Die Zahl der aktiv Erkrankten liege somit derzeit bei circa 100.

Elf neue Fälle in Berlin , Ampel auf grün

In Berlin gab es zuletzt elf neue registrierte Corona-Infektionen. Damit stieg die Zahl der bestätigten Fälle seit März auf 8461, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Montagabend mitteilte. Im Krankenhaus behandelt werden derzeit noch 116 Patienten, 30 von ihnen auf der Intensivstation. 215 Corona-Patienten sind seit März in der Hauptstadt gestorben. Somit kam kein weiterer Todesfall hinzu.

Die Corona-Ampel steht weiterhin bei allen drei Indikatoren auf Grün. Bei den Indikatoren geht es um die Reproduktionszahl – sie zeigt die Dynamik des Infektionsgeschehens – sowie um Neuinfektionen und um den benötigte Platz für Covid-Patienten auf Intensivstationen.

