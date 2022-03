Potsdam

In Brandenburg hat das Impfen mit dem Corona-Impfstoff von Novavax in den Impfzentren und Kliniken begonnen. In der Potsdamer Schinkelhalle lagen für den Mittwoch 30 Anmeldungen vor, wie die Stadt mitteilte. Für Beschäftigte in Medizin- und Pflegeberufen gibt es nach Angaben der Stadt eine Schnellspur, in der sich Menschen ohne Anmeldung impfen lassen können. Voraussetzung ist allerdings eine entsprechende Arbeitgeberbescheinigung.

Auch im Cottbuser Impfzentrum wurden die ersten Novavax-Spritzen verabreicht. Die Nachfrage hält sich aber laut Stadtsprecher Jan Gloßmann noch in Grenzen. Auch die Kliniken des Landes wurden mit dem neuen Impfstoff beliefert. Im Carl-Thiem-Klinikum Cottbus standen rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Liste.

Deutschlandweit nur knapp 100.000 Impfungen an einem Tag

Die Impfkampagne in Deutschland hat in den vergangenen Wochen merklich an Schwung verloren. Bundesweit wurden am Dienstag nur 104.000 Impfungen verabreicht. In Brandenburg waren es laut RKI-Impfstatistik ganze 3358 Spritzen. Zum ersten Mal wies das RKI am Mittwoch auch aus, wie oft Novavax in Brandenburg verabreicht wurden: Am Dienstag waren es demnach elf Impfungen.

In Berlin gibt es Novavax in Tegel und Lichtenberg

In Berlin war bereits am Montag den ersten Menschen der neue Corona-Impfstoff von Novavax verabreicht worden. Ein Sprecher des Deutschen Rotem Kreuzes (DRK) sagte, allein im Impfzentrum Tegel seien für den ersten Tag rund 200 Termine gebucht worden. Er sprach von „einem vielversprechenden Start“. Novavax wird in den Impfstellen des Landes Berlin in Tegel und Lichtenberg (Drive-in) angeboten.

Der Deutsche Hausärzteverband dämpfte allerdings die Hoffnung auf einen Impf-Boom durch das neue Vakzin. „In den Praxen gibt es bislang nur vereinzelte Nachfragen von Patientinnen und Patienten zu dem Novavax-Impfstoff“, sagte der Vorsitzende Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Nach aktuellem Stand ist es zumindest fraglich, ob der neue Impfstoff zu einer signifikanten Steigerung der Impfquoten führt.“

Hausärzte fordern „andere Art der Ansprache“ für Impfskeptiker

Hausarztpraxen erreichten aktuell nur sehr wenige Terminwünsche für eine Impfung. „Wer sich bisher nicht hat impfen lassen, ist natürlich auch nur schwer zu überzeugen“, erklärte der Verbandschef. „Es ist offensichtlich, dass es für diese Menschen eine andere Art der Ansprache braucht.“ Die aktuelle Kommunikationskampagne mit den bekannten Slogans erreiche sie nicht.

Die Bundesregierung hofft, dass das Mittel Nuvaxovid der Impfkampagne in Deutschland neuen Schwung verleiht. Es wurde als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen – für Menschen ab 18 Jahren. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt.

Nuvaxovid ist ein sogenannter Proteinimpfstoff. Er beruht damit auf einer schon länger verwendeten Technologie als die gängigen mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna, gegen die manche Menschen Vorbehalte haben.

