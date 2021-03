Corona - Keine Präsenzpflicht in Schulen, schärfere Regeln in Südbrandenburg: So beginnt die neue Woche

Schüler müssen bis zu den Osterferien nicht in die Schulgebäude, einige Ministerpräsidenten wollen den Lockdown verlängern und im Süden Brandenburgs werden Lockerungen zurückgezogen – der Ausblick auf die kommende Woche.