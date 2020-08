Corona in Brandenburg: Neun weitere Infektionen erfasst

Potsdam

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Brandenburg ist wieder im einstelligen Bereich. Laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) wurden mit Stand vom 29. August, 10 Uhr, insgesamt 3094 laborbestätigte Fälle statistisch erfasst. Im Vergleich zum Vortag kamen demnach neun Neuinfektionen hinzu – die meisten davon in Potsdam. In der Landeshauptstadt wurden drei neue Fälle gezählt. Jeweils zwei Neuinfektionen kamen im Landkreis Märkisch-Oderland sowie in Oberhavel dazu. In Dahme-Spreewald und Elbe-Elster wurde jeweils eine neue Infektion in den letzten 24 Stunden erfasst.

Derzeit sind laut LAVG etwa 220 Menschen in Brandenburg aktiv am Coronavirus erkrankt. Wie viele Personen stationär behandelt werden müssen, teilte das LAVG am Sonnabend nicht mit. Am Freitag waren es noch fünf Personen, von denen niemand intensivmedizinisch beatmet werden musste. Bislang starben 173 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Die Zahl der Menschen, die hingegen als wieder genesen gelten, liegt derzeit bei 3511. Das sind vier mehr im Vergleich zum Vortag.

Die meisten Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Brandenburg bisher in Potsdam gezählt. Dort sind es mittlerweile 698 Fälle. An zweiter Stelle steht der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 621 Fällen. Die wenigsten Infektionen wurden in Cottbus erfasst. Dort sind es bisher 45 Fälle.

Die genaue Verteilung der Infektionszahlen auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte finden Sie in unserem Überblick.

