Potsdam

Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte können ab sofort online einen Termin für eine Corona-Impfung mit dem Impfstoff AstraZeneca vereinbaren. Das teilt das Brandenburger Gesundheitsministerium in einer Pressemitteilung mit. Damit setzt das Land Brandenburg die Änderung der Coronavirus-Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vom 24. Februar 2021 um. Mit der Aktualisierung rücken Pädagogen in die Priorisierungsstufe 2 nach („hohe Priorität“).

Brandenburgerinnen und Brandenburger im Alter von 18 bis 64 Jahren, die in der Kindertagesbetreuung, in der Kindertagespflege, in der Primarstufe oder in Förderschulen tätig sind, können demnach mit einer Arbeitgeberbescheinigung ab sofort auf der Online-Plattform www.impfterminservice.de einen Termin für ihre Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca zu buchen.

Es gäbe ein begrenztes Kontingent an freien Terminen, heißt es. Am Freitag, dem 26. Februar, wurden die ersten 11.280 Impftermine für Online-Buchungen freigeschalten. Weitere 17.280 Termine sollen am Dienstag, dem 2. März folgen.

Das Bildungsministerium hat laut Pressemitteilung einen Vordruck für die Arbeitgeberbescheinigung für Personen, die in der Kindertagesbetreuung tätig sind, auf seiner Internetseite eingestellt. Wer in Grund- oder Förderschulen tätig ist, kann die Bescheinigung vom Schulportal downloaden. Die Träger von Kindertagesstätten und Jugendämter seien mit einem Schreiben über das Impfangebot informiert worden, heißt es. Die Schulen würden ausführliche Informationen zur Schutzimpfung mit AstraZeneca per E-Mail erhalten.

Impftermine auch für Pflegekräfte und Personen mit hohem Risiko

Bereits seit Freitag können zum Beispiel auch Pflegekräfte und Personen einen Impftermin online buchen, bei denen aufgrund einer schweren Vorerkrankung oder Behinderung ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf nach einer Infektion besteht. Auch Sie können dann in einem Brandenburger Impfzentrum mit dem AstraZeneca-Vakzin geimpft werden.

Von MAZonline