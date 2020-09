Corona in Brandenburg: Sechs neue Infektionen in 24 Stunden

Potsdam

Wie Brandenburgs Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, kam es innerhalb von 24 Stunden zu Neuinfektionen im einstelligen Bereich. Nach Informationen des Landesamts für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) wurden von von Sonnabend auf Sonntag sechs neue Covid-19-Fälle in Brandenburg statistisch erfasst. Mit Stand vom Sonntag, 11 Uhr, haben sich demnach seit Beginn der Pandemie insgesamt 3960 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Die neuen Infektionen wurden in zwei verschiedenen Landkreisen und einer kreisfreien Stadt erfasst. Im Havelland sowie in Teltow-Fläming kamen jeweils zwei Neuinfektionen hinzu. In Frankfurt (Oder) wurden ebenso zwei neue Infektionen statistisch erfasst.

Im Vergleich zum Vortag gelten nach Angaben des LAVG drei weitere Personen als wieder genesen. Damit steigt die Zahl der Genesenen auf 3.632 an. Auch die Zahl der aktiv erkrankten Personen ist demnach um 3 gestiegen. Diese liegt derzeit bei 155. Seit Beginn der Pandemie sind in Brandenburg 173 Personen nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

Bei den Fallzahlen in Brandenburg steht nach wie vor die Landeshauptstadt Potsdam an der Spitze. Dort wurden bisher 708 Fälle registriert. An zweiter Stelle steht Potsdam-Mittelmark mit 622 erfassten Infektionen seit Beginn der Pandemie. In Cottbus wurden mit 45 Infektionen bisher die wenigsten statistisch erfasst, dicht gefolgt von der Prignitz (47) und der Uckermark (49).

Die genaue Verteilung der Corona-Fälle auf die kreisfreien Städte und Landkreise finden Sie in unserer Übersicht.

249.985 Fälle in ganz Deutschland

In ganz Deutschland wurden nach Informationen des Robert-Koch-Instituts mit Stand vom Sonntag, 10.30 Uhr, insgesamt 249.985 Corona-Fälle durch elektronische Datenübermittlung erfasst. Die meisten davon in Nordrhein-Westfalen mit 60.257. An zweiter Stelle steht Bayern mit insgesamt 59.014 erfassten Infektionen. Die wenigsten Fälle wurden in Mecklenburg-Vorpommern gezählt. Dort sind es derzeit 1.023.

