Potsdam

Das zweite Schulhalbjahr beginnt in Brandenburg am 7. Februar. Mit dem Ende der Winterferien füllen sich wieder die Klassenzimmer. Aber wie geht es weiter? Bleibt die Präsenzpflicht ausgesetzt? Und wie wird die Testpflicht in den Kitas umgesetzt? Ein Überblick.

Testpflicht in den Kitas

Nach den Winterferien gilt auch in Brandenburgs Kitas eine Testpflicht. Sie gilt für Kinder in Kitas, Krippen und Kindertagesspflegestellen ab dem ersten Lebensjahr. Zweimal wöchentlich, an nicht auf einander folgenden Tagen, sollen die Kinder zu Hause getestet werden, ehe sie die Kita betreten dürfen. Die Eltern sollen den Kitas schriftlich bestätigen, dass die Testergebnisse negativ sind.

Das Land stellt den Trägern der Kitas eine Förderung pro Testkit in Höhe von 3,50 Euro zur Verfügung. Anders als bei den Schulen läuft die Beschaffung der Tests nicht zentral über das Land. Die Kita-Träger sollen die Tests beschaffen, heißt es. Es gibt aber keine Verpflichtung. Die Rückmeldungen seien positiv, hatte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) unlängst gesagt. Die Kommunen und Kita-Träger hätten ausreichend Zeit gehabt, die Tests zu beschaffen.

Fünf Tests pro Woche ab 14. Februar

Die Testpflicht an den Schulen wird eine Woche später verschärft. Ab 14. Februar sollen sich Schüler täglich auf das Coronavirus testen können. Bislang sind drei Tests pro Woche nötig, um die Schulen betreten zu dürfen. Das Land hatte die Ausschreibung zur Beschaffung der dafür nötigen Testsets ändern müssen. Deswegen wird die Testfrequenz erst jetzt erhöht.

Präsenzpflicht bleibt aufgehoben

Die Präsenzpflicht zum Schulbesuch bleibt auch nach den Winterferien für mehrere Jahrgangsstufen aufgehoben. Die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist bis auf weiteres ausgesetzt für die Jahrgangsstufen 1 bis 5, 7 und 8 der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen einschließlich der Klassen 5 und 6 der Leistungs- und Begabungsklassen.

Dafür bedarf es einer schriftlichen Erklärung gegenüber der Schule, eine Begründung ist nicht notwendig. Digitalunterricht für die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause bleiben, ist nicht vorgesehen. Sie sollen wie gehabt zu Wochenbeginn mit einem Set an Aufgaben ausgestattet werden.

Impfappell an Lehrer

An Brandenburgs Schulen beträgt die Impfquote bei Lehrern und sonstigem pädagogischem Personal im Schnitt 90 Prozent, so die Aussage des Bildungsministeriums. Diese Impfquote soll aber noch höher werden, um die Schulen sicher durch die Omikron-Welle zu bringen. Bildungsministerium, Lehrergewerkschaft GEW und Beamtenbund verständigten sich daher auf einen gemeinsamen Impfappell. Unter anderem sollen doppelt Geimpfte motiviert werden, die Booster-Angebote in Anspruch zu nehmen, hieß es.

Stufenplan soll Schulen offen halten

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat wiederholt erklärt, die Schulen trotz der starken Omikron-Welle unbedingt offen halten zu wollen. Das Ministerium hat einen Stufenplan ausgearbeitet, mit dem die Schulen je nach Belastung auf Personalausfälle reagieren sollen. Der Notfallplan umfasst drei Stufen: Regelbetrieb, eingeschränkter Regelbetrieb und reduzierter Präsenzbetrieb.

Von Torsten Gellner