Potsdam

Das Land Brandenburg meldet am Montag eine neue bestätigte Corona-Infektion innerhalb von 24 Stunden. Laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) sind inzwischen insgesamt 3499 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (Stand: 06. Juli, 8 Uhr). Aktuell werden zehn Personen wegen Covid-19 stationär behandelt, davon wird ein Patient intensivmedizinisch beatmet. Bisher sind landesweit 172 Menschen in Verbindung mit Corona gestorben.

>>> Hier gibt es weitere Zahlen aus Brandenburg und Berlin

Anzeige

In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen circa 3220 Menschen als genesen. So liegt die Zahl der aktiv Erkrankten derzeit bei circa 110.

Weitere MAZ+ Artikel

17 neue Infektionen in Berlin

In Berlin sind am Sonntag 17 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit stieg die Gesamtzahl der registrierten Fälle seit März auf 8450, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonntagabend mitteilte. Behandelt werden im Krankenhaus derzeit noch 118 Personen, davon liegen 30 auf der Intensivstation. Das ist eine Person weniger als einen Tag zuvor. 215 Corona-Patienten sind seit März gestorben. Damit kam kein weiterer Todesfall hinzu.

Die Corona-Ampel steht weiterhin bei allen drei Indikatoren auf Grün. Die Reproduktionszahl stieg auf 1,09 (Vortag: 0,82). Das heißt, ein Infizierter steckt etwas mehr als einen Menschen an. Die Zahl gibt die Dynamik des Infektionsgeschehens an und sollte möglichst unter 1,1 liegen.

Würde der Wert dreimal in Folge diese Schwelle überschreiten, würde die Ampel auf Gelb springen; läge er ebenfalls dreimal hintereinander über 1,2, würde die Ampel Rot zeigen.

Von MAZonline