Potsdam

Mit steigenden Corona-Zahlen steigt auch der Verlauf der schweren Fälle wieder an. Die Folge: Intensivbetten werden wieder zunehmend für die Versorgung von Covid-19-Patienten gebraucht. In der Folge rückte nach der Inzidenzzahl die Zahl der belegten Intensivbetten in den Fokus.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) fasst die entsprechenden Zahlen in einem Intensivregister zusammen – auch für Brandenburger Landkreise und kreisfreien Städte. Daraus geht hervor, wie viele Intensivbetten tagesaktuell (Stand: 12. Mai) zur Verfügung stehen, wie viele davon belegt sind und wie hoch dabei der Anteil der Covid-Patienten ist. Das sind die Daten für die Kreise und kreisfreien Städte in Brandenburg

Die Daten werden, wie die Divi auf ihrer Webseite erläutert, in zugelassenen Krankenhaus-Standorten, die Intensivbetten zur Akutbehandlung führen, erhoben. Von dort werden täglich die entsprechenden Zahlen gemeldet.

Hier sehen Sie, wie die Kapazitäten der einzelnen Krankenhäuser sind. Sie können die Tabelle auch durchsuchen und mit den Pfeiltasten zu den weiteren Seiten springen.

Seit dem 16. April 2020 seien die Krankenhäuser laut Intensiv-Register-Verordnung zur Registrierung und täglichen Meldung verpflichtet, heißt es weiter.

Von MAZonline