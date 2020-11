Potsdam

Mit steigenden Corona-Zahlen steigt auch der Verlauf der schweren Fälle wieder an. Die Folge: Intensivbetten werden wieder zunehmend für die Versorgung von Covid-19-Patienten gebraucht. In der Folge rückt nach der Inzidenzzahl, die durch den aktuell gültigen Teil-Lockdown zumindest bezüglich der Härte der Corona-Maßnahmen an Bedeutung verloren hat, nun die Zahl der belegten Intensivbetten in den Fokus.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) fasst die entsprechenden Zahlen in einem Intensivregister zusammen – auch für Brandenburger Landkreise. Daraus geht hervor, wie viele Intensivbetten tagesaktuell zur Verfügung stehen, wie viele davon belegt sind und wie hoch dabei der Anteil der Covid-Patienten ist. Das sind die Daten für die Brandenburg Landkreise (Stand: 2. November, 12 Uhr):

Die Daten werden, wie die Divi auf ihrer Webseite erläutert, in zugelassenen Krankenhaus-Standorten, die Intensivbetten zur Akutbehandlung führen, erhoben. Von dort werden täglich die entsprechenden Zahlen gemeldet.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Seit dem 16. April 2020 seien die Krankenhäuser laut der Divi IntensivRegister-Verordnung zur Registrierung und täglichen Meldung verpflichtet, heißt es weiter.

Von MAZonline