In Brandenburg soll – wie in Schulen – künftig auch in Krippen, Kindertagesstätten und der Tagespflege eine Corona-Testpflicht eingeführt werden. Dazu soll in der kommenden Woche die Eindämmungsverordnung des Landes geändert werden. Das kündigte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch (5. Januar) im zuständigen Fachausschuss des Landtags an. Geplant ist eine Förderrichtlinie, wie gestern das Bildungsministerium auf Anfrage mitteilte. Details seien derzeit noch in der Abstimmung. Ein Überblick:

Was hat das rot-schwarz-grüne Kabinett in Brandenburg bisher vereinbart?

Bislang ist in der Koalition grundsätzlich vereinbart worden, eine solche Testpflicht für Krippen- und Kitakinder einzuführen. Auf der Sitzung des Kabinetts am Dienstag informierte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) über eine Einigung mit den kommunalen Spitzenverbänden über das weitere Verfahren.

Wer stellt die Test-Kits in Brandenburg zur Verfügung und wer bezahlt?

Die Test-Kits sollen von den 14 Landkreisen und vier kreisfreien Städten sowie den jeweiligen Kita-Trägern dezentral beschafft werden. Erwogen worden war zwischenzeitlich die zentrale Beschaffung der Testmöglichkeiten durch das Land. Dagegen sprachen wohl vergaberechtliche Probleme. Bei einer dezentralen Beschaffung ist es möglich, auch kleiner Chargen zu bestellen. Das Land verpflichtete sich, die Test über eine pauschale Kostenerstattung zu bezahlen. Dafür gab das Finanzministerium jetzt grünes Licht. Die Höhe ist offen.

Warum gibt es die Kita-Testpflicht jetzt?

Das hat vor allem mit der rasanten Verbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus zu tun – auch an Kitas. Bislang sind Tests für Vorschulkinder freiwillig. Andere Länder führen ebenfalls verpflichtende Tests ein. In Berlin soll Ende Januar die Pflicht gelten. Über allem steht das Ziel, Kitas und Schulen so lange offen zu halten wie nur möglich und Kinder in der Pandemie bestmöglich zu schützen.

Ab wann sollen die Tests in Brandenburg verpflichtend sein?

Die Testpflicht soll „spätestens Mitte Februar“ eingeführt werden, hieß es. Geplant ist, dass Kinder ab einem Jahr zwei Mal pro Woche getestet werden sollen. Vor Ort soll entschieden werden, ob sogenannte Lolli-Tests oder Pool-Tests angeschafft werden sollen. Lolli-Tests sind für kleine Kinder einfacher handhabbar als eine Probe aus der Nase. Über den Mund wird Speichel über das Lutschen an einem Tupfer oder anderem Gegenstand entnommen. Bei Pool-Tests werden die Proben mehrerer Personen gemeinsam untersucht, um Zeit und Material zu sparen. Bei einer positiven Poolprobe werden alle Personen einzeln untersucht. Unklar ist, ob es überhaupt ausreichend Laborkapazitäten gibt.

Wie soll der Negativ-Nachweis erfolgen?

Das ist auch noch offen – möglich ist, dass die Eltern das Testkit mit dem negativen Ergebnis mit zur Kita bringen oder ein Formular ausfüllen, auf dem der Test bestätigt wird. Kita-Einrichtungen dürfen dann von Eltern und Kinder nur noch betreten werden, wenn dem Testen zugestimmt wird.

Wie ist die derzeitige Regelung an Schulen?

In Brandenburger Schulen gilt derzeit eine Pflicht zur Vorlage eines negativen Corona-Tests (Antigen-Schnelltest) dreimal pro Woche. Alle Lehrkräfte und Beschäftigten dürfen die Schule nur betreten, wenn sie den Nachweis „geimpft“ oder „genesen“ vorlegen oder sich täglich testen lassen.

Von Igor Göldner