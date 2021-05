Potsdam

Die Brandenburger erhalten ihre Corona-Impfungen hauptsächlich in Arztpraxen und Impfzentren. Insgesamt gibt es im ganzen Bundesland 14 Impfzentren – 11 davon werden von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) betrieben, die restlichen drei von den Johannitern oder dem jeweiligen Landkreis. Die Termine werden zentral telefonisch oder auch online vergeben.

Allerdings wünscht sich die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) schon seit längerem, die Corona-Impfungen komplett in die Arztpraxen zu verlegen und deren Impfzentren zu schließen.

Impfzentren bleiben bis mindestens 31. Juli bestehen

Brandenburg will die Corona-Impfungen stärker auf die Arztpraxen verlagern, hält aber über die Sommerferien an den Impfzentren im Land fest. Das ist das Ergebnis des Impfgipfels, der am Montagnacht zu Ende gegangenen ist.

Demnach sollen die Impfzentren mindestens bis zum 31. Juli bestehen bleiben. Sie können aber, wenn die Landkreise dafür bereitstehen, bereits früher in eine kommunale Trägerschaft überführt werden, heißt es.

Diese KVBB-Impfzentren sind derzeit in Betrieb:

Impfzentrum Potsdam

Der Eingang des Impfzentrums in der Metropolishalle des Filmparks Babelsberg. Quelle: Soeren Stache/dpa

In Potsdam wird seit dem 5. Januar in der Metropolishalle in Babelsberg geimpft. Adresse: Großbeerenstraße 200, 14482 Potsdam. Das von der KVBB betriebene Impfzentrum bleibt mindestens bis zum 31. Juli im Betrieb.

Impfzentrum Cottbus

Blick in das Impfzentrum Cottbus für die Schutzimpfung gegen Covid-19. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Auch in der Cottbus Messe wird bereits seit dem 5. Januar geimpft. Adresse: Vorparkstraße 3, 03042 Cottbus. Das von der KVBB betriebene Impfzentrum bleibt mindestens bis zum 31. Juli im Betrieb.

Impfzentrum Schönefeld (Dahme-Spreewald)

Im alten Flughafen Schönefeld wird das dritte Corona-Impfzentrum Brandenburgs am Montag seinen Betrieb aufnehmen. Quelle: Joice Nkaigwa

Das Impfzentrum in Schönefeld (Dahme-Spreewald) ist nach Potsdam und Cottbus als drittes Zentrum in Brandenburg an den Start gegangen – und zwar am 11. Januar. Es wurde im Terminal 5 des BER – dem alten Flughafen Schönefeld – eröffnet. Adresse: Terminal 5 / Terminalbereich M – Abflug, P56, 12529 Schönefeld. Hinweis zum Parken: Bitte nutzen Sie P56 direkt vor dem Impfzentrum. Ihren Parkausweis können Sie am Check Out gegen einen Ausfahrschein eintauschen.

Das von der KVBB betriebene Impfzentrum bleibt mindestens bis zum 31. Juli im Betrieb.

Impfzentrum Brandenburg an der Havel

Das Impfzentrum in Brandenburg/Havel ist eröffnet. Quelle: Rüdiger Böhme

In Brandenburg/Havel ist das Impfzentrum im Stahlpalast eingerichtet. Dort war der Beginn der Impfungen am 26. Januar. Adresse: Magdeburger Landstraße 226, 14770 Brandenburg an der Havel. Das von der KVBB betriebene Impfzentrum bleibt mindestens bis zum 31. Juli im Betrieb.

Impfzentrum Kyritz (Ostprignitz-Ruppin)

Bei der Eröffnung des Impfzentrums in Kyritz mit den Ministerinnen Katrin Lange (SPD) und Ursula Nonnemacher (Grüne). Quelle: Matthias Anke

Das Impfzentrum im Landkreis Ostprignitz-Ruppin befindet sich in Kyritz, dort im Sport- und Kulturzentrum. Es wurde am 3. Februar eröffnet. Adresse: Perleberger Straße 8, 16866 Kyritz. Das von der KVBB betriebene Impfzentrum bleibt mindestens bis zum 31. Juli im Betrieb.

Impfzentrum Oranienburg (Oberhavel)

In der HBI-Halle der Turm-Erlebniscity entsteht ein Impfzentrum. Quelle: Robert Roeske

Das Impfzentrum in Oranienburg wurde am 21. Januar eröffnet. Es befindet sich im HBI-Forum in der Turm-Erlebniscity. Adresse: André-Pican-Straße 42, 16515 Oranienburg. Das von der KVBB betriebene Impfzentrum bleibt mindestens bis zum 31. Juli im Betrieb.

Impfzentrum Luckenwalde (Teltow-Fläming)

Die Fläminghalle in Luckenwalde wird zum Impfzentrum. Quelle: Margrit Hahn

Geimpft wird in Teltow-Fläming seit dem 2. Februar. An diesem Tag wurde das Impfzentrum in der Luckenwalder Fläminghalle eröffnet. Adresse: Weinberge 39, 14943 Luckenwalde. Das von der KVBB betriebene Impfzentrum bleibt mindestens bis zum 31. Juli im Betrieb.

Impfzentrum Eberswalde (Barnim)

Das Impfzentrum Barnim entstand im Sportzentrum Westend in Eberswalde. Es ging am 27. Januar an den Start. Adresse: Heegermühler Straße 69a, 16225 Eberswalde. Der Eingang befindet sich auf der Rückseite der Sporthalle. Das von der KVBB betriebene Impfzentrum bleibt mindestens bis zum 31. Juli im Betrieb.

Impfzentrum Elsterwerda (Elbe-Elster)

Ganz im Süden des Landes gibt es ein Impfzentrum in der Mehrzweckhalle Elsterwerda. Das Zentrum hat am 19. Januar den Betrieb aufgenommen. Adresse: Am Elsterschloß 4, 04910 Elsterwerda. Der Vertrag mit der KVBB könnte schon zum 31. Juli auslaufen. Das von der KVBB betriebene Impfzentrum bleibt mindestens bis zum 31. Juli im Betrieb.

Impfzentrum Frankfurt (Oder)

In der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) befindet sich ein Impfzentrum am Messegelände. Es ist seit dem 20. Januar in Betrieb. Adresse: Messering 3, 15234 Frankfurt (Oder). Der Vertrag mit der KVBB könnte schon zum 31. Juli auslaufen. Das von der KVBB betriebene Impfzentrum bleibt mindestens bis zum 31. Juli im Betrieb.

Impfzentrum Prenzlau (Uckermark)

Das Impfzentrum in der Uckermark ist in Prenzlau entstanden. Es ist in der Turnhalle der Gesamtschule „Carl Friedrich Grabow“ eingerichtet. Es ging am 28. Januar an den Start. Adresse: Berliner Strasse 29, 17291 Prenzlau. Das von der KVBB betriebene Impfzentrum bleibt mindestens bis zum 31. Juli im Betrieb.

Impfzentrum Perleberg

In Perleberg befindet sich das Impfzentrum in der Rolandhalle. Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 14, 19348 Perleberg. Das Impfzentrum wird nicht von der KVBB, sondern vom Landkreis Prignitz betrieben. Zu einer möglichen Schließung ist derzeit nichts bekannt.

Impfzentrum Falkensee

Die Stadthalle in Falkensee beherbergt das örtliche Impfzentrum. Adresse: Scharenbergstraße 15, 14612 Falkensee. Die Betreiberin ist die Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Brandenburg-Nordwest. Zu einer möglichen Schließung ist derzeit nichts bekannt.

Impfzentrum Rathenow

In der Rathenower Havellandhalle befindet sich die Impfstelle des Landkreises Havelland. Die Betreiberin ist die Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Brandenburg-Nordwest. Zu einer möglichen Schließung ist derzeit nichts bekannt.

