Brandenburg

Wenn die Corona-Warn-App den Hinweis anzeigt, dass man in den letzten Tagen einen Risikokontakt hatte, ist das unter Umständen sehr beängstigend. Die wichtigsten Informationen zum Umgang mit der Situation im Überblick.

Was bedeutet der rote Hinweis in meiner Corona-Warn-App?

Wenn Ihre Warn-App rot aufleuchtet, sind Sie einer Person begegnet, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Sie haben sich wahrscheinlich länger als zehn Minuten in dessen Nähe aufgehalten oder der Kontakt fand in sehr geringem Abstand, also in einer Entfernung von unter acht Metern, statt.

Wie verhalte ich mich bei einem roten Hinweis in der Corona-Warn-App?

Die Warn-App empfiehlt, Kontakte zu vermeiden und einen Corona-Test zu machen, im besten Fall einen PCR-Test – auch wenn sich noch keine Krankheitssymptome feststellen ließen. Auf der offiziellen Internet-Seite des Robert-Koch-Instituts wird darauf hingewiesen, dass ein PCR-Test nicht unbedingt notwendig ist.

Ist in Brandenburg in diesem Fall ein PCR-Test kostenlos?

Bislang haben in Brandenburg jene, deren Warn-App auf Rot springt, einen Anspruch auf kostenlose PCR-Tests. Laut des Bund-Länder-Beschlusses vom 24. Januar sollen PCR-Tests in Zukunft priorisiert werden, da es vermehrt zu Engpässen in den Laboren kommt. Möglicherweise haben dann zunächst vor allem Menschen Zugang zu PCR-Tests, die in Gesundheitsberufen arbeiten.

Wo kann ich in Brandenburg einen kostenlosen PCR-Test machen?

Es gibt zahlreiche Corona-Teststellen im Land Brandenburg – bei den meisten werden ausschließlich Antigen-Schnelltests angeboten, es gibt aber auch Teststellen, die PCR-Tests machen. Eine Übersicht aller Teststellen stellt das Land Brandenburg unter brandenburg-testet.de zur Verfügung. Ob und unter welchen Umständen die Teststellen kostenlose PCR-Tests anbieten, muss individuell erfragt werden.

Von Katharina Buschkotte