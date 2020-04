Corona und Ostern: Kein Mangel an Eiern, aber weniger Lust auf Schokohasen

Potsdam

Fast alles an diesem Osterfest wird anders sein in diesem Jahr. Ausflugslokale sind geschlossen, Hotels dürfen keine Gäste beherbergen, Osterfeuer sind abgeblasen und Goethes Osterspaziergang liest sich in diesem Jahr wie ein Affront.

Eier gibt es noch zu genüge

„Eier wird es genug geben“, sagt der Geschäftsführer von Landkost-Ei in Bestensee ( Dahme-Spreewald), Richard Geiselhart – und zwar auch bemalte. „Man sollte aber nun nicht gerade am Karsamstag einkaufen“, warnt der Geschäftsführer, denn mit Lieferschwierigkeiten sei teilweise zu rechnen. Schon jetzt hamsterten in vielen Märkten Kunden die Eier weg.

Die Produktion in Bestensee selbst dagegen läuft gerade in der Corona-Krise auf Hochtouren. Am Sortierband stehen zu jeder Schicht wie immer 20 Mitarbeiterinnen – in gebührendem Sicherheitsabstand, beteuert Geiselhart. Homeoffice bei Landkost-Ei? Undenkbar. Im Grunde sei die Branche sogar ein Gewinner der Krise, sagt Geiselhart. „Es gibt eine sehr hohe Nachfrage und gute Preise.“ Außerdem kenne man sich wegen der Gefahr der Vogelgrippe sehr gut mit Infektionsschutz aus. „Wir haben sehr früh mit Maßnahmen begonnen.“ Mit Corona habe sich bisher noch keiner der vielen Mitarbeiter infiziert.

Weniger Lust auf Schokohasen

Kaum waren die Restbestände an Weihnachts-Süßkram aus dem Regalen geräumt worden, machten sich dort die ersten Schokohasen breit. Von der Corona-Krise konnte Anfang Februar noch keiner etwas ahnen. Und, finden die Ostersüßigkeiten jetzt überhaupt Absatz? „Doch, es wird schon gekauft“, sagt die Kassiererin in einem Potsdamer Supermarkt. Aber ganz so groß wie sonst an Ostern scheint das Interesse an Schokohasen tatsächlich nicht zu sein.

In Podelzig (Märkisch-Oderland) grüßt ein Osterhase aus Strohballen am Ortseingang. Quelle: dpa-Zentralbild

Die Beobachtung der Verkäuferin wird von der Edeka-Zentrale bestätigt. Ware für das Ostergeschäft sei zwar „im üblichen Umfang in unsere Märkte geliefert worden, auch in Brandenburg“, sagt Sprecherin Eva-Lotte Dehne, doch „im Vergleich ist die Nachfrage aktuell für die Osterware noch etwas geringer als im Vorjahr“. Die Beschränkungen beim Einkauf wie zum Beispiel „die jeweilig erlaubte Personenanzahl in den Märkten“ spielten da sicher auch eine Rolle, meint Dehne. Deshalb glaubt auch die Sprecherin von Lindt & Sprüngli, Sara Thallner, dass die Corona-Krise eher schlecht für das Ostergeschäft der Schokoproduzenten sein dürfte.

Alle Osterlämmer sind schon da

„Die Gastronomie der Region nimmt in normalen Jahren zu Ostern schon viel Lammfleisch ab“, sagt Karsten Günther von der Geschäftsstelle des Schafzuchtverbands Berlin-Brandenburg. „Das fällt dieses Jahr natürlich komplett weg.“ Wie sich private Verbraucher jetzt verhalten, sei schwer abzuschätzen, meint er. Klagen der Schäfer aus Brandenburg und Berlin gab es deshalb aber nicht. Direktverkauf sei sowieso eher die Ausnahme, so dass sich ein Rückgang der Nachfrage nicht direkt bei den Schäfern der Region bemerkbar macht. Sie produzieren für einen deutschlandweiten Fleischmarkt, und da ist eher der Preis ein Indikator. Der liegt aktuell bei 2,30 Euro bis 2,70 Euro pro Kilo. „Wir würden uns schon über drei Euro pro Kilo freuen“, sagt Günther.

Der Sprecher des Schafzuchtverbands appelliert zu Ostern an die Verbraucher, beim Kauf nicht einfach nur nach dem kleinsten Preis zu schauen. „Man kann gerade in der Krise auch den Betrieben helfen, wenn man auf regionale Qualität achtet.“ Bei den Schäfern läuft bislang trotz Corona weitgehend noch alles gut. Problematisch könne es aber werden, wenn bei anstehenden Schafsgeburten zusätzliche Helfer etwa für die Erstversorgung der Lämmer gebraucht würden.

Gottes Segen auf Distanz

Auch die Kirchen dürfen ihre Pforten nicht für die Öffentlichkeit öffnen, Gottesdienste gibt es trotzdem, per Facebook, Telefonkonerenz, über Funk und Fernsehen. Am Karfreitag überträgt zum Beispiel der RBB den Gottesdienst von Bischof Christan Stäblein aus der Gedächtniskirche. Der Schauspieler Ulrich Noethen liest die Passionsgeschichte. Auch die Katholische Kirche überträgt ihre Gottesdienste via Livestream.

Gähnend leere Hotels

Ohne Corona hätte man es derzeit schwer, im Spreewald noch ein freies Zimmer zu finden. „In der Osterzeit sind wir sehr gut gebucht“, sagt René Loichen, der stellvertretender Leiter der Tourismus-Info in Burg/ Spreewald ( Spree-Neiße). Die Hotels schmücken ihre Außenanlagen, Kommunen denken sich fantasievolle Aktionen aus. Nichts dergleichen in diesem Jahr. „Die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus untersagt touristische Aktivitäten“, so Loichen. Manche Häuser seien ganz zu, einige Hotels hätten gleichwohl geöffnet, weil Dienstreisen noch erlaubt seien. Die meisten schalten auf Notbetrieb um und nehmen zum Beispiel Buchungen für bessere Zeiten entgegen. Ansonsten wird es auch auf Straßen und Plätzen ruhig bleiben.

Im Kurort Burg selbst spielt in normalen Jahren am Ostersonntag auf dem Festplatz eine Band und irgendwann kommt der Osterhase und verteilt Süßigkeiten an die Kinder. Das fällt dieses Jahr aus, denn Veranstaltungen sind verboten. Nur einen kleinen Trost hat die Tourismus Marketing Brandenburg zu bieten. Deren Sprecher Patrick Kastner empfiehlt den Erwerb eines Gutscheins auf der Seite www.brandenburghelfen.de. Dort sind auch viele Hotels und Ferienhäuser verzeichnet, bei denen dann nach der Covid-Krise gebuchte Nächte eingelöst werden können.

Ostereier-Verzieren per Youtube

Auf die Geheimnisse der sorbischen Kunst des Eierschmückens muss man in diesem Jahr nicht verzichten. Die beliebten Werkstattkurse im Spreewald fallen zwar aus. Dafür hat die Tourismusinfo Videos gedreht, die ein bisschen Spreewälder Osterfreuden ins Haus bringen. Darin erklärt die künstlerisch versierte Mitarbeiterin Kathleen Kettlitz, wie man schöne mit Wachs bemalte Eier zustande bringt. Ihre Tochter Paula zeigt, dass sogar Kinder diese Technik beherrschen können.

Osterspaziergang nur auf Abstand

Einen Lichtblick gibt es: Die Chancen auf ein freundliches Osterwetter stehen gut. Nur wird es selbst dann kein fröhliches Treiben in freier Natur geben wie wir es von vergangenen Jahren kennen. Zusammenkünfte von Gruppen sind nach der Verordnung des Landes zur Eindämmung des Coronavirus untersagt, deswegen dürfen auch keine Osterfeuer lodern. Theoretisch können aber Familien, die zusammen wohnen, oder zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten zu einem gemeinsamen Osterspaziergang auf Abstand aufbrechen.

Doch Patrick Kastner von der Tourismus Marketing Brandenburg warnt: „Die Grundidee der Verordnung ist, dass jeder in seinem häuslichen Umfeld bleiben sollte“, sagt er. Das werde konterkariert, wenn man zwar einzeln loswandere, sich aber am Ende zum Beispiel viele Menschen an einem beliebten See einfänden. Besser sei es, sich an die Verordnungen zu halten, „damit wir alle bald wieder raus können“. Tja, wenn das Goethe schon gewusst hätte...

Von Torsten Gellner und Rüdiger Braun