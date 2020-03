Wo Unternehmer und Freiberufler jetzt Hilfe finden

Brandenburg

Die Bundesregierung hat ein Schutzschild für Unternehmen beschlossen, um Umsatzrückgänge infolge unterbrochener Lieferketten oder rückläufiger Nachfrage aufgrund des Corona-Virus abzufedern. Weitere Informationen zum Schutzschild für Unternehmen sowie alle Maßnahmen und weiterführende Links finden Sie auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums.

Die Bundesregierung hat auch Soforthilfen in Aussicht gestellt. An den Details für erleichterte Überbrückungskredite wird noch gearbeitet. So wissen viele Banken bislang nicht, unter welchen Konditionen sie mit Unterstützung der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) oder Bürgschaftsbanken erleichterte Krisenkredite vergeben können.Weitere Informationen unter bundesfinanzministerium.de.

Ministerium stellt Haushaltsmittel bereit

Brandenburg will ein Rettungspaket über 500 Millionen Euro auf den Weg bringen. Außerdem soll es weitere Haushaltsmittel für die Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung von Unternehmen bereit. Dazu laufen noch Absprachen. Das Programm wird entsprechend des aktuellen Bedarfs angepasst und für nahezu alle Branchen geöffnet.

Selbstständige, deren Betrieb oder Praxis während einer angeordneten Quarantäne ruht, können nach dem Infektionsschutzgesetz bei der zuständigen Behörde einen "Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in angemessenem Umfang" beantragen. Mehr dazu finden Sie unter lavg.brandenburg.de.

Hilfe bei der Wirtschaftsförderung

Das Gesundheitsamt kann nach dem Infektionsschutzgesetz Menschen unter Quarantäne stellen. Wenn der Betroffene krank ist, gelten die Regeln für eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Diejenigen, die ohne Krankheit vorsorglich unter Quarantäne stehen, haben per Gesetz einen Anspruch auf Verdienstausfall in Höhe ihres Nettoentgeltes. Den übernimmt zunächst der Arbeitgeber; innerhalb von drei Monaten kann er nach dem Infektionsschutzgesetz einen Antrag auf Erstattung der ausgezahlten Beträge stellen. Weitere Informationen unter lavg.brandenburg.de

Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in akute betriebswirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, können sich an die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) wenden. Die WFBB-Regionalcenter sowie die zentral eingerichtete Anlaufstelle nehmen die Anliegen auf. Zur Beschleunigung des Verfahrens sollte der Fragebogen ausgefüllt und an info@wfbb.de gesendet werden. Die zentral eingerichtete Anlaufstelle ist unter 0331/73061222 zu erreichen.

Infos zum Kurzarbeitergeld

Instrumente wie die Erleichterung des Kurzarbeitergeldes sind bereits auf Bundesebene beschlossen worden. Sie sollen nun auf Landesebene angepasst und gegebenenfalls aufgestockt werden, um Brandenburger Unternehmen und Beschäftigte zu unterstützen. Weitere Informationen zur Kurzarbeit bietet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unter anderem einem PDF-Dokument unter "Mit Kurzarbeit gemeinsam Beschäftigung sichern".

Kurzarbeitergeld kann für eine Dauer von bis zu zwölf Monaten bewilligt werden. Kurzarbeitergeld wird in derselben Höhe wie Arbeitslosengeld bezahlt und beträgt 67 bzw. 60 Prozent der Differenz zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt, das ohne Arbeitsausfall gezahlt worden wäre, und dem pauschaliertem Nettoentgelt aus dem tatsächlich erhaltenen Arbeitsentgelt. Eine vollständige Übernahme der Einkommensverluste der Beschäftigten ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.Ob die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld vorliegen, prüft die zuständige Agentur für Arbeit im Einzelfall. Nähere Informationen zur Beantragung des Kurzarbeitergeldes sind auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit zu finden unter arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus.

Entschädigung für Tätigkeitsverbot

Wer aufgrund des Corona-Virus offiziell unter Quarantäne gestellt wird, einem sogenannten „Tätigkeitsverbot“ unterliegt und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, kann über das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) beantragen. Bei Angestellten zahlt in der Regel der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt zunächst weiter. Dieser kann sich das Geld im Nachhinein vom LAVG auf Antrag erstatten lassen. Grundlage für die Entschädigung ist das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen ( Infektionsschutzgesetz).

Danach bemisst sich die Entschädigung für die ersten sechs Wochen einer Quarantäne nach dem Verdienstausfall, also dem Netto-Arbeitsentgelt. Vom Beginn der siebenten Woche an richtet sich die Entschädigung nach der Höhe des Krankengeldes. Sind Arbeitnehmer allerdings arbeitsunfähig – also vom Arzt krankgeschrieben – treten die Leistungen des Arbeitgebers und der Krankenversicherung vorrangig ein. Für die Zeit einer Krankschreibung besteht daher kein Anspruch auf Entschädigung.

Verdienstausfall für Selbstständige

Nach dem Infektionsschutzgesetz erhalten auch Selbstständige und Freiberufler den Verdienstausfall ersetzt. Grundlage der Berechnung der Entschädigung ist der letzte vorliegende Einkommenssteuerbescheid. Die Anträge sind innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Tätigkeitsunterbrechung oder dem Ende der Quarantäne beim Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit zu stellen. Weitere Informationen sowie die entsprechenden Anträge sind beim Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit abrufbar.

Handwerkskammer Potsdam

Die Handwerkskammer Potsdam ist für ihre Mitgliedsbetriebe die erste Anlaufstelle bei allen mit der Corona-Krise verbundenen Fragen - etwa zu Liquiditätshilfen, Arbeitsrecht oder Kurzarbeit. Aktuelle Informationen und Informationen werden auf der Internetseite www.hwk-potsdam.de und auf der Facebook-Seite www.facebook.com/handwerkskammer.potsdam veröffentlicht. Aufgrund der gesundheitsbehördlichen Besuchseinschränkungen bittet die Kammer die Ratsuchenden um telefonische Kontaktaufnahme unter 0331/37030 oder Kontaktaufnahme per E-Mail an info@hwkpotsdam.de

Lesen Sie dazu auch: Informationen der Handwerkskammer Frankfurt Oder und Informationen der Handwerkskammer Cottbus

