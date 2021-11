Potsdam

In Brandenburg gilt aktuell eine Corona-Eindämmungsverordnung, nicht mehr nur eine Umgangsverordnung, die galt, während das Virus über den Sommer eine Art Pause eingelegt hatte. Am 11. November hat das Kabinett wieder härtere Corona-Regeln beschlossen – und setzt dabei weitgehend auf die 2G-Regel, also Zugang für Geimpfte und Genesene.

Bund und Länder einigen sich auf Verschärfung von 2G zu 2G+

Bund und Länder haben am 18. November eine Verschärfung dieser Regel beschlossen, wenn Schwellenwerte übertroffen werden. Maßgeblich ist die Hospitalisierungsinzidenz. Steigt diese über 6, wird aus 2G die verschärfte Variante 2G+. Das bedeutet, dass nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt haben, die zudem einen aktuellen Negativtest vorlegen. Steigt die Hospitalisierungsinzidenz über 9 sollen darüber hinaus weitere Maßnahmen greifen. Brandenburg muss diese Verschärfung noch in eine aktualisierte Eindämmungsverordnung übernehmen.

Aktuell greift die 2G-Regel für diese Bereiche:

2G-Regelung gibt es verbindlich und optional

Grundsätzlich unterscheidet die neue Eindämmungsverordnung zwischen der verbindlichen und der optionalen 2G-Regel. Bei letzterer können sich Veranstalter freiwillig für die härteren Regeln entscheiden, dafür entfallen im Gegenzug einige grundsätzliche Corona-Regeln wie Abstandsgebot, Maskenpflicht und Personenbegrenzungen.

Egal, um welche der beiden 2G-Varianten es sich handelt: Zugang haben lediglich geimpfte und genesene Personen, Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr, Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (mit negativem Testnachweis) sowie Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können (mit entsprechendem Attest). Letztere müssen dann ebenfalls einen negativen Testnachweis vorlegen und durchgehend eine FFP2-Maske ohne Außenventil tragen.

2G in Restaurants (verbindlich)

In Restaurants, Cafés, Kneipen oder vergleichbaren Einrichtungen gilt ab Montag die 2G-Regel. Das bedeutet, dass der Zutritt zu gastronomischen Einrichtungen (unter anderem Gaststätten, Kneipen, Bars) nur noch für Genesene und Geimpfte möglich ist.

Die 2G-Regel gilt nicht für Gaststätten, die zubereitete Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Ebenso von der Regel befreit sind Mensen und Caféterien an Hochschulen und Fortbildungseinrichtungen, Kantinen für Betriebsangehörige sowie Polizei- und Zollbeschäftigte, Autobahnraststätten und Autohöfe.

2G in Hotels und Pensionen (verbindlich)

Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe dürfen nur noch geimpfte und genesene Menschen beherbergen. Alle anderen Gäste müssen – bis auf die genannten Ausnahmen – abgewiesen werden.

Die 2G-Regel gilt nicht für Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Campingplätze und Wohnmobilstellplätze – hier gilt 3G. Dabei ist zu beachten: Gäste müssen wie bisher vor Beginn der Beherbergung einen negativen Testnachweis vorlegen.

2G bei Reisebusreisen, Stadtrundfahrten und Schiffsfahrten (verbindlich)

Reisebusreisen, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und vergleichbare touristische Angebote sind mit der neuen Eindämmungsverordnung nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. Es gelten die genannten Ausnahmen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2G in Kultureinrichtungen: Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos (verbindlich)

Für Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos, Messen, Ausstellungen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen sieht die Eindämmungsverordnung die 2G-Regelung vor. Ungeimpften bleibt der Zugang verwehrt.

Neu: 2G beim Friseur und anderen körpernahen Dienstleistungen

Am 18. November einigten sich Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder und die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel auf eine Verschärfung: Körpernahe Dienstleistungen sollen in Zukunft flächendeckend nur Geimpften und Genesenen vorbehalten sein, wenn die Hospitalisierungs-Inzidenz in der jeweiligen Region den Grenzwert 3 überschreitet.

Das wäre in Brandenburg derzeit der Fall. Das Kabinett in Potsdam müsste für diese Verschärfung aber in eine neue Eindämmungsverordnung formulieren.

Grundlage für diese Regelung ist die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, der der Bundestag am Donnerstag zugestimmt hat. Die Zustimmung des Bundesrates fehlt noch – und gilt als unsicher. Geht das Gesetz durch, muss Brandenburg die Regel allerdings auch noch in einer neuen Eindämmungsverordnung umsetzen.

2G in Spaß- und Freizeitbädern (verbindlich)

Der Zugang zu Spaß- und Freizeitbädern, Freibädern, Saunen, Thermen und Wellnesszentren ist nur noch Geimpften und Genesenen gestattet.

2G in Discos und Clubs sowie bei Festivals (verbindlich)

In Brandenburgs Discos und Clubs sowie auf Festivals dürfen nur noch diejenigen feiern, die geimpft oder genesen sind und das über entsprechende Dokumente nachweisen können. Allen anderen bleibt der Zugang verwehrt. Es gibt wenige Ausnahmen.

2G bei Weihnachtsfeiern (verbindlich)

Für Weihnachtsfeiern und andere „Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter“ gilt die 2G-Regel, Ungeimpfte und Ungenesene haben keinen Zugang. Die genannten Ausnahmen gelten auch hier.

2G bei Kontaktsport (verbindlich)

Die Ausübung von Kontaktsport in geschlossenen Räumen, etwa einer Sporthalle, ist nur noch unter Beachtung der 2G-Regel gestattet. Das gilt allerdings nur für volljährige Sportlerinnen und Sportler.

2G bei sexuellen Dienstleistungen (verbindlich)

Sexuelle Dienstleistungen bleiben erlaubt, allerdings nur unter der Beachtung der 2G-Regel – also für Geimpfte und Genesene.

2G bei Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter (optional)

Bei Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter kann sich der Veranstalter für die 2G-Regel entscheiden und dafür auf einige Corona-Maßnahmen wie Abstand und Masken verzichten. Wenn das möglich sein soll, dürfen allerdings nur geimpfte und genesene Personen an der Veranstaltung teilnehmen. Wenn auf 2G verzichtet wird, greift die 3G-Regel.

2G auf Sportanlagen in geschlossenen Räumen (optional)

Auch bei Sportanlagen in geschlossenen Räumen ist die 2G-Regel optional möglich. Das gilt auch für Schwimmbäder (nicht für Spaß- und Freizeitbäder, siehe oben). Wird die Option nicht genutzt, gilt 3G.

2G auf Innen-Spielplätzen (optional)

Betreiber von Innen-Spielplätzen können sich für die 2G-Regel und damit gegen einige grundlegende Corona-Maßnahmen entscheiden. Andernfalls gilt 3G.

Für Weihnachtsmärkte – hier der „Blaue Lichterglanz“ in Potsdam 2019 – können Veranstalter auf die 2G-Regel setzen. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

2G auf Volksfesten und Weihnachtsmärkten (optional)

Veranstaltern von Volksfesten, Spezialmärkten und Jahrmärkten einschließlich Weihnachtsmärkten steht es frei, statt der generell geltenden 3G-Regelung auf die 2G-Regel zu setzen und nur Geimpften und Genesenen Zugang zu gewähren. Ausnahmefälle eingeschlossen.

2G bei Bandproben (optional)

Ebenfalls freie Wahl zwischen 3G und 2G gibt es beim „Zusammenkünften künstlerischer Amateurensembles“. Das bezieht sich auf Proben und Auftritte in geschlossenen Räumen.

2G im Musikunterricht (optional)

In Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen, etwa Schulen und Musikschulen, können die Einrichtungen beim Singen sowie beim Spielen von Blasinstrumenten im Unterricht freiwillig auf 2G oder alternativ auf 3G setzen. Die genannten Ausnahmen gelten.

Von MAZonline