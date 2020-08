Corona in Brandenburg: Zwölf neue Infektionen bestätigt

Potsdam

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle an Covid-19 innerhalb der letzten 24 Stunden um zwölf erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) seit Beginn der Pandemie insgesamt 3855 laborbestätigte Fälle statistisch erfasst.

Die meisten neuen Fälle kommen laut LAVG aus dem Landkreis Havelland (7), weitere Neuinfektionen melden Ostprignitz-Ruppin (3), Barnim und Dahme-Spreewald (je 1).

Aktuell werden vier Personen wegen Covid-19 stationär behandelt, niemand muss intensivmedizinisch beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 3489 Menschen als genesen. So liegt die Zahl der aktiv Erkrankten bei 193.

66 neue Fälle in Berlin

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Berlin ist am Dienstag um 66 gestiegen. Damit gibt es in der Hauptstadt seit dem Frühjahr 10.851 Fälle, in denen sich Menschen mit dem Virus infiziert haben, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstag mitteilte. Davon sind 9875 wieder gesund.

42 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 18 davon auf der Intensivstation. Das vom Senat geführte Warnsystem zeigt weiterhin drei grüne Ampeln.

