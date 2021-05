Polizei: „Bisher alles ruhig in dieser Stadt“

Das Wochenende rund um den 1. Mai hat in Berlin vergleichsweise friedlich begonnen. Am Samstagvormittag starteten bereits mehrere von gut 20 angemeldeten Kundgebungen in der Hauptstadt, darunter eine vom Deutschen Gewerkschaftsbund direkt am Brandenburger Tor, an der rund 300 Gewerkschafter teilnahmen. Hinweise auf Zwischenfälle gab es nach Angaben der Berliner Polizei nicht. Das gelte auch für die beiden Fahrraddemonstrationen, zu denen ADFC und Gewerkschaften aufgerufen hatten und die am Vormittag gestartet sind. „Bisher alles ruhig in dieser Stadt“, sagte ein Sprecher der Polizei.



Schon am Vorabend des 1. Mai sind rund 3500 Demonstranten in Berlin weitgehend friedlich auf die Straße gegangen. Im Wedding protestierten laut Polizei etwa 1500 Menschen für gesellschaftliche Veränderungen und hielten dabei weitgehend die Corona-Regeln ein. Ein in Kreuzberg gestarteter Protest feministischer Gruppen gegen Patriarchat und Kapitalismus wurde von den Veranstaltern vorzeitig beendet. Laut Polizei wurde zuvor aus dem Aufzug heraus mit Flaschen, Steinen und Eiern nach Polizisten geworfen. Es seien mit etwa 2000 Teilnehmern auch deutlich mehr gekommen als erwartet.