Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser;



die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Bekämpfung der Corona-Krise schwankt einer Forsa-Umfrage zufolge zwischen den Bundesländern massiv. Nach einer Repräsentativerhebung in der Zeit vom 18. bis 26. Februar ist die Einschätzung in Bayern und in norddeutschen Ländern überdurchschnittlich positiv, während in Berlin und den ostdeutschen Ländern sowie in Nordrhein-Westfalen die Stimmung vergleichsweise schlecht ist. Die Umfrage liegt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) exklusiv vor.



Den schlechtesten Wert weist Thüringen mit nur 40 Prozent der Befragten aus, die mit der Krisenbewältigung alles in allem zufrieden sind. 57 Prozent gaben dort an, die Krise werde nicht so gut beziehungsweise schlecht bewältigt. In Sachsen äußerten sich 44 Prozent positiv, in Berlin und Nordrhein-Westfalen jeweils 45 und in Brandenburg 46 Prozent.