Potsdam

Das Gesundheitsministerium meldet 338 Corona-Neuinfektionen und 6 weitere Todesfälle in Brandenburg (Stand: Sonntag, 0 Uhr).

Sieben-Tage-Inzidenz: 107,7 (Vortag: 109,7)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 102.682

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 3574

Aktuell erkrankt: 6227 (Vortag: 6125)

Genesen: 92.881 (Vortag: 92.651)

Intensivbetten belegt: 583

Intensivbetten frei: 111

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie (Stand: Sonntag, 18.00 Uhr) 169.015 Infektionen gemeldet (57 mehr als am Vortag) und 3216 Todesfälle (zwei mehr als am Vortag). Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt liegt bei 122,9.

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog:

RKI registriert weniger Neuinfektionen als vor einer Woche

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen liegt laut Robert Koch-Institut niedriger als am Montag vor einer Woche. Allerdings steigt die Sieben Tage Inzidenz leicht an. Sie liegt zum Wochenbeginn bundesweit bei 146,9.



Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,



wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Hier halten wir Sie wie gwohnt über alle Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in Brandenburg, Deutschland und der Welt auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund!

Liebe Leserinnen und Leser,



für heute verabschieden wir uns von Ihnen aus dem Corona-Newsblog . Ab Sonntagmorgen sind wir hier wieder für Sie da und informieren Sie über alle wichtigen Neuigkeiten zur Pandemie in Brandenburg und Berlin.





Gute Nacht und bleiben Sie gesund!





Naturheilmittel: Viele Ansätze, wenig Belege

Aronia, Grüntee und Zistrose sind Pflanzen die antiviral wirken können. Eine tatsächliche therapeutisch Wirkung ist aber schwer realisierbar und teue r. Warum das so ist, erläutert der Internist und Experte für Naturheilkunde, Dr. Rainer Stange:





Niedersachsen: Corona-Ausbruch auf Spargelhof - mindestens 87 Infizierte

Bei einer Reihentestung auf einem Spargelhof im Kreis Diepholz wurden 87 Corona-Infektionen entdeckt. Die Infizierten wurden isoliert und sind in Quarantäne.





Einen deutlichen Sprung nach oben - Inzidenzwert für das Havelland steigt

50 Neuerkrankte meldet der Landkreis am Sonntag. Und auch der Inzidenzwert steigt rapide: Von 81,5 am Sonnabend kletterte der Wert über den Schwellenwert von 100 auf 105,5.





Warum uns das Tanzen in Corona-Zeiten so fehlt

Es ist mehr als ein Luxusproblem : Denn es tut gut - egal, ob wir allein auf der Tanzfläche stehen, zu zweit oder als Gruppe. Dass Clubs und Tanzschulen geschlossen sind, ist ein Verlust an Lebensqualität. Doch tanzen kann man auch im Wohnzimmer oder in der Küche .

Woidke ruft zur Verteidigung der Pressefreiheit auf

Gerade in Corona-Zeiten ruft Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zur Verteidigung der Pressefreiheit . Das erklärte er anlässlich des internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai.





Österreich und Großbritannien sprechen sich für Corona-Impfung bei Schwangerschaft aus

Nach Großbritannien empfehlen nun auch die Behörden in Österreich eine Corona-Impfung für Schwangere . Dieser Empfehlung folgt auch eine Studie aus den USA. Die ständige Impfkommission in Deutschland urteilt bislang anders.





Sieben-Tage-Inzidenz Berlin sinkt auf 122,9

In Berlin haben sich seit Beginn der Pandemie 169.015 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Im Vergleich zum Vortag kamen 57 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle hinzu.



Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt liegt bei 122,9. Ebenfalls auf rot steht die Berliner Corona-Ampel bei der ITS-Belegung: 25,8 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt. Der kritische Schwellenwert sind 25 Prozent.





Germendorf: Tierparkbesuch mit „Lollytest“

Die Land-Apotheke Leegebruch hat im Landkreis eine Teststelle in Betrieb genommen. Gäste des Tierparks können sich hier auf das Corona-Virus testen lassen.

Potsdamer siegt vor Gericht mit Klage gegen Aufenthaltsverbot in MV

Stephan Goericke und seine Frau sind geimpft . Nach dem in Mecklenburg-Vorpommern geltenden Aufenthaltsverbots , durften das Ehepaar nicht in ihr Ferienhaus nach Rügen reisen. Jetzt hat der Unternehmer vor Gericht gesiegt . Das dürfte Folgen für viele Verbannte haben.





Auch in Dahme-Spreewald singt die Inzidenz unter 100

Seit dem 14. April sinkt der Inzidenzwert im Landkreis erstmals unter die kritische Marke von 100. Eine sofortige Lockerung der Notbremse bedeutet dies jedoch nicht. Wir erklären, was nun passiert.

Teltow-Fläming: Verfahren gegen Jugendliche wegen Verstößen gegen Coronamaßnahmen

Personen die gegen die Eindämmungsverordnung verstoßen, drohen Geldstrafen. Im Landkreis betrifft das vor allem junge Menschen , die sich nicht an die Regeln gehalten haben.





Europa impft auf Hochtouren

Nach einem schleppenden Start der Impfkampagnen hat das Tempo der Corona-Impfungen in vielen Ländern in Europa zugenommen. In den vergangenen Tagen haben einige Länder wichtige Meilensteine erreicht und neue Tagesrekorde verzeichnet.



Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp, Klara Niederbacher, Robin Williamson, Nadine Pensold und Larissa Kahr